樺漢成 NCR Voyix 全球獨家硬體供應商

工業電腦大廠樺漢（6414）6日宣布與NCR Voyix（紐約證券交易所：VYX）簽署最終協議，將負責其產品的供應、設計、履行、運輸及保固管理，成為獨家的全球硬體整合服務供應商。NCR Voyix 是全球領先的數位商務解決方案提供商。自2008年以來，樺漢一直是NCR Voyix信任卓越的供應商，此次協議對NCR Voyix和樺漢來說都是一個重要的里程碑，並展現了樺漢與NCR Voyix 之間在通過此次協議提供卓越技術解決方案的共同承諾。

「這項協議代表著我們產品服務持續轉型的過程，近年來，我們的硬體業務已經從內部製造轉向外包製造，而現在將由全球領先的硬體系統供應商樺漢獨家來提供全方位的管理。」NCR Voyix的首席執行官David Wilkinson表示。「通過這次合作，我們的客戶將繼續享有市場領先的硬體產品。NCR Voyix將專注於發展和投資我們的軟體和服務能力，以持續滿足客戶不斷演變的需求與推動創新，並提升我們共同的競爭優勢」。

近140年來，NCR Voyix 一直是全球消費者技術的領導者，提供高品質的技術解決方案，並幫助企業在快速變化的數位環境中蓬勃發展。NCR Voyix在市場領先的軟體和服務與樺漢的硬體專業知識技術高度互補，創造了驅動創新和卓越運營的強大協同效應。現在，作為其持續轉型的一部分，NCR Voyix 正在精簡運營，致力於成為專注於平台軟體和服務的公司。NCR Voyix聚焦於以客戶為中心，提供綜合技術解決方案，樹立行業標準，並賦能我們的客戶實現目標。

樺漢將利用增加的資本和專注的資源，目標是擴大服務範疇，促進公司長期的增長和成功。對技術、基礎設施以及戰略性收購與合作夥伴關係的投資，並將支持公司在現有和新市場中的增長。借助樺漢的全球資源、專業知識和技術，NCR Voyix的客戶可以期待同規高端的設計和製造。員工也將受益於額外的資源和職能成長的機會。

樺漢董事長朱復銓，眾所周知，NCR Voyix為全球最知名的金融科技公司，提供領先的全球數位商業解決方案。自2008年以來，樺漢一直是NCR Voyix優質的策略供應商，我們很榮幸成為他們獨家的全球硬體整合服務供應商。

藉此，樺漢將充分利用其在全球設計、製造、供應鏈、物流和一流品質管理方面的豐富經驗。通過此次合作，我們不僅能夠在NCR Voyix及其客戶之間提供穩定可靠的產品服務。

朱復銓指出，透過這一次的擴大合作關係，也將為NCR Voyix和樺漢創造更多合作與發展機會。我們相信，這項協議為兩家公司及我們的股東和客戶建立長期價值，創造彼此雙贏局面。