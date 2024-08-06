高雄土地公、京城董事長蔡天贊 斥資10億再購地受注目

高雄房市火燙，京城建設（2524）持續購地，6日公告以10.1億元買進自由黃昏市場附近住4土地，面積672坪，換算後土地價格每坪約150萬元，再創區域新高價。

京城建設協理周敬恆說，台積電（2330）設廠效應持續加溫表示，高雄房市前景可期，只要適合的土地都會考慮納入土地庫存，新購入的自由黃昏市場土地應該規劃住宅大樓，詳細內容還在規劃中，目前尚無確定的開發時程。

上市建商主管說，京城新買的土地位於北高雄左營區重立路、文敬路口，鄰近自由黃昏市場，土地面積約672坪，為住4用地，交易總金額約10億1155萬元，每坪單價約150萬元。

市場認為此地段相當精華，博愛路、自由路店家林立，附近生活機能佳，距離國道1號、高鐵站也不遠，聯外交通便利，除了在地人外，也會有外來客購屋，區域久無500坪以上素地成交，以單坪150萬元來看，雖創區域新高價，但以目前行情來看，算是相當合理，更貴也會有人出手。

上市建商主管指出，區域附近原本就有京城建設「京城第一樂章」開賣，規劃為全3房產品，依據實價登錄資料均價每坪48.5萬元，最高成交價上達49.9萬元，幾乎等同5字頭。

如今京城新買的土地，要在未來幾年後才推案，可能循目前京城新案模式，藉由放大坪數來吸引科技小家庭入手，若房地產市場沒有太大意外事件影響，此案推出後預估開價5字頭起跳，為京城貢獻營收獲利。