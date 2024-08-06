OPPO 在台市占率創新高 祭出父親節回饋優惠活動

OPPO深耕台灣市場十年，不僅穩坐前三大手機品牌，更在今年6月份以 14.7% 的市占率，創下十年來的市占新高，反映了消費者的高度認可及喜愛。立基於過往的深厚基礎，OPPO也不斷刷新亮眼成績，於日前甫推出的Reno12系列——Reno12 Pro｜Reno12，以全新的AI人像專家定位，再創新一代Reno系列的好成績，於開賣首日，即創下相較前代單日翻倍成長的銷量，兩周內整體銷量成長約1.34倍，其中Pro機型以65%的銷售占比最受消費者青睞，並以Reno12 Pro星幻紫、Reno12曜銀的未來感銀川設計最受歡迎。

因應父親節的來臨，OPPO精選六大機款，針對不同需求的爸爸推薦送禮指南及超值優惠，旗艦摺疊最高現折近萬元！再搭配平板、IoT配件優惠活動，推最低71折起、88節假日限定優惠價，讓消費者以更好入手的價格將好產品帶回家。同時，為了讓更多消費者體驗全新Reno12 系列的領先技術，OPPO於體驗店、快閃店推出Reno12 系列體驗活動，讓消費者一睹Reno12系列的強大生成式AI功能，完成指定任務再送限量禮品。

針對不同需求的爸爸，OPPO精選旗艦Find系列大小摺疊機、人像專家Reno系列與高CP值的A系列熱門機款，即日起至8月31日於OPPO網路商店祭出父親節專屬折扣價、超額贈禮、限量禮盒。

同時，8/8當天、8月連續四個周末再加碼，精選兩大商品推出周末限定優惠，搭載2.4K大螢幕與四聲道喇叭的Pad Neo周末驚喜價NT$8,388元，強悍性能Watch X驚喜價NT$8,888元，加贈近千元配件禮與紅利點數，一次滿足不同爸爸在家追劇、外出踏青的不同興趣。