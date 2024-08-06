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華碩元宇宙參展 ABS 2024 揭曉 Sparkle 獎池與 ROG 專案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩子公司「華碩元宇宙」（ASUS Metaverse）6日於ABS 2024亞洲區塊鏈高峰會設立元宇宙專區。華碩／提供
華碩子公司「華碩元宇宙」（ASUS Metaverse）6日於ABS 2024亞洲區塊鏈高峰會設立元宇宙專區。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）強攻元宇宙，子公司「華碩元宇宙」（ASUS Metaverse）6日於ABS 2024亞洲區塊鏈高峰會設立元宇宙專區，並公布總獎金1,500美金的「Sparkle獎池活動」。此外，現場將首次曝光華碩元宇宙與ROG玩家共和國合作推出「SLASH206」專案。

華碩表示，Sparkle是ASUS Metaverse Plaza數位商品交易平台的點數，用戶可以通過交易或完成任務進行蒐集，解鎖不同級別的身份獎勵，未來也將空投代幣給Sparkle等級3的持有者。「Sparkle獎池活動」第1季總價值達1,500美元，在ASUS Metaverse Plaza數位商品交易平台上架商品價格達一定門檻，即可獲得Sparkle，並能透過升級制度獲得更豐富的獎勵。

SLASH206是華碩元宇宙與ROG玩家共和國合作專案，透過建立遊戲化世界與 Web3 社群，讓玩家激發創意，探索元宇宙。另外完成特定任務後，即可獲得 SLASH206 數位收藏品。

ABS 亞洲區塊鏈高峰會作為亞洲三大區塊鏈高峰會之一，匯聚來自人工智慧、區塊鏈和可持續發展領域的專家、創新者及政策制定者，共同探討Web3、人工智慧（AI）以及人類未來世界的走向。

本次峰會的重要嘉賓包括前數位發展部部長唐鳳、以太坊創始人Vitalik Buterin、好萊塢巨星、《戀夏500日》和《全面啟動》主角喬瑟夫．高登李維（Joseph Gordon-Levitt）及印度神童阿南德（Abhigya Anand）等。

元宇宙 區塊鏈 華碩

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