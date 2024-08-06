imec 成立40周年回歸台灣辦技術論壇 台積電日月光參與

imec 6日預告，適逢imec成立 40 周年，睽違6年眾所期待的ITF Taiwan 2024技術論壇終於回歸，將於 9月3 日 台北南港展覽館2館舉辦。同時台積電副總曹敏、日月光執行長吳田玉也將與會專題演講。

imec預告，適逢成立 40 周年，在此歡慶且具歷史意義的時刻，又回到全球科技中心的主場台灣，專場論壇主題定為「40 年半導體創新經驗與AI的大躍進」。

現場邀請了重量級貴賓與技術專家，一同展示推動半導體產業發展的關鍵成就和行動，包括台積電 RD Pathfinding技術研究副總曹敏、日月光執行長 吳田玉和imec執行長 Dr. Luc Van den hove的專題演說。

現場論壇將討論先進無線射頻、3D整合技術和車用小晶片的最新突破的研究成果。爐邊對談將分享imec如何協力台灣夥伴和深度科技企業透過技術轉移、運用尖端技術和研究進行共同開發計畫，主題包括矽光子學、矽基氮化鎵等，並加強整合供應鏈和製造合作夥伴的聯繫。

imec是在奈米電子與數位科技中位居領先地位的研究與創新中心。研究技術包括先進半導體和系統微縮技術、矽光子、AI、超5G通信和感測技術、生命科學、智能移動、永續能源等應用領域。