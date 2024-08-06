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中部科學園區科技廠房公開標售 預期吸引半導體光電廠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中部科學園區科技廠房公開標售。圖/第一太平戴維斯提供
中部科學園區科技廠房公開標售。圖/第一太平戴維斯提供

第一太平戴維斯受託辦理中部科學園區科技廠房公開標售，標的位於后里園區后科南路32號，建築物為地上3層樓之工業廠房，建物面積2,361.94坪，坐落基地面積為2,515.39坪，空間規劃有作業廠區、辦公空間與倉儲空間等用途，是中部科學園區稀有整棟廠房釋出，開標日為9月13日，預期將吸引半導體、光電產業與精密機械等廠商。

第一太平戴維斯指出，中部科學園區后里園區與台中園區，車程距離僅20多公里，是中部最主要的科技聚落，區內大廠林立。台積電（2330）持續擴大布局，奠定台中半導體產業鏈的關鍵地位，中科擴建二期園區預計今年底交地，將打造2奈米以下最先進製程。台積電的布局同步帶動多家外商半導體公司積極擴編台中辦公室空間，近期包括艾司摩爾、東京威力與科磊等半導體設備都選擇落腳在台中七期辦公大樓，國內外企業皆看好台中半導體聚落的成長潛力。

第一太平戴維斯指出，本次標的位於后里園區的后里基地，園區內僅規劃17個地塊，進駐企業包括半導體大廠美光、友達與英特盛，以及精密機械大廠千附等大廠，目前園區進駐率百分百，長期沒有廠房釋出。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，今年以來團隊已完成新竹與苗栗科學園區的3筆廠房公開標售案，買家皆為園區內的廠商，總標售金額高達28.5億元，標售期間吸引更吸引超過30多組廠商評估，先進製程的科技業擴廠動能強勁。本次釋出的后里基地科技廠房，由日系企業精工打造，屋齡僅12年，建物規格以及維護情況優良；此外，建物規模較小，購置門檻較低，預期將吸引多家中部科學園區以及新竹科學園區廠商進場評估。

半導體 台積電 戴維斯

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