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愛普與Mobiveil攜手開發UHS PSRAM控制器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛普總經理洪志勳。圖／愛普提供
愛普總經理洪志勳。圖／愛普提供

客製化記憶體解決方案設計公司愛普科技與矽智慧財產權（SIP）、平台與IP設計服務供應商Mobiveil今（6）日宣布，已成功開發出專屬愛普的Ultra High Speed（UHS）PSRAM的IP控制器，為SoC業者提供一個更高性能、更低功耗的全新選擇。

Mobiveil結合愛普UHS PSRAM記憶體超高頻寬和少引腳數的產品優勢，為控制器和UHS PSRAM設計全新介面，優化SOC整體性能；對於有尺寸限制的IoT產品應用，提供更簡易的設計，加速上市時間。Mobiveil 的首席營運長 Gopa Periyadan 表示，結合 Mobiveil 的IP控制器與愛普的 UHS PSRAM，將為邊緣運算、智能家居、可穿戴裝置、顯示器、數據連網設備和通訊等應用場景提供更低功耗以及高性能的解決方案。

愛普的UHS PSRAM產品支援64Mb至512Mb的容量，能在x8/x16模式下運行，最大頻率可達1066MHz。在雙倍數據速率（DDR）模式下，x16的模式最大頻寬可高達4266Mbytes/s。

愛普總經理洪志勳表示，UHS PSRAM 是一種具經濟效益的解決方案，非常適合需要高頻寬和低功耗的產品應用。此次與 Mobiveil共同打造 UHS PSRAM IP控制器，除了提升整體系統效能，更能改善物聯網終端用戶的使用體驗。

控制器 記憶體

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