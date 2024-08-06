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卓揆視察工研院 期許扮護國角色、堆高神山做世界科技領頭羊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院開發「先進MRAM晶片技術與驗證平台」，是全球第一個以電壓控制元件的「電壓控制式磁性記憶體」，寫入速度只需0.4奈秒為全球最快，已與國內半導體大廠、國際UCLA合作。前排左起為工研院院長劉文雄、工研院董事長吳政忠、工研院副院長胡竹生、行政院院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝、環境部部長彭啓明、行政院發言人陳世凱、工研院電光系統所所長張世杰、經濟部產業技術司司長邱求慧、環境部化學署署長謝燕儒。後排左起為工研院副院長胡竹生、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先。圖／工研院提供
工研院開發「先進MRAM晶片技術與驗證平台」，是全球第一個以電壓控制元件的「電壓控制式磁性記憶體」，寫入速度只需0.4奈秒為全球最快，已與國內半導體大廠、國際UCLA合作。前排左起為工研院院長劉文雄、工研院董事長吳政忠、工研院副院長胡竹生、行政院院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝、環境部部長彭啓明、行政院發言人陳世凱、工研院電光系統所所長張世杰、經濟部產業技術司司長邱求慧、環境部化學署署長謝燕儒。後排左起為工研院副院長胡竹生、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先。圖／工研院提供

行政院院長卓榮泰6日率經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明、經濟部產業技術司司長邱求慧、環境部化學署署長謝燕儒視察工研院，了解工研院在「半導體」、「人工智慧」、「次世代通訊應用」、「健康臺灣精準醫療」、「智慧節能」及「循環永續」等領域的最新研發成果。卓榮泰期勉工研院運用深厚的研發實力與人才庫，攜手政府各部會，扮演推動產業政策的關鍵角色，共同壯大產業，打造臺灣產業永續競爭力。

卓榮泰表示，任何研發創新驅動都要能夠普惠大眾，所謂「創新驅動、普惠大眾」，如此才能讓生活在科技島上的每個人，真正感受到科技服務生活。他希望百工百業能得到工研院技術研發的協助，進而轉型升級。此外，在總統揭示的「五大信賴產業」，以及產業數位轉型、淨零轉型雙軸轉型方面，卓榮泰也希望工研院能讓五大信賴產業在既有的基礎上，快速的往前邁進。

卓榮泰說，「護國神山很重要，但重點是護國，」他期勉工研院，「要扮演護國的角色，把神山越堆越高，越累積越多座，讓世界看到臺灣科技界的實力與競爭力。」過去50年，工研院已經成為臺灣產業的領頭羊，未來的50年，希望工研院能成為世界科技的領頭羊。

參觀完工研院研發成果後，經濟部部長郭智輝特別讚譽半導體與智慧醫療技術與服務。郭智輝指出，工研院研發技術非常接地氣，而且可馬上轉換協助產業提升經濟價值，針對「半導體應用」領域，他肯定「千瓦級AI伺服器散熱方案」對散熱技術AI非常有幫助，是未來產值比較大的市場，可以提供給更多立即可用的企業。

以「健康臺灣精準醫療」為例，人類生命越來越長，智慧照護是非常大的市場，工研院發展非常多先進技術，幫助縮短照護時間，活得更長壽更健康，這些都有賴工研院。他進一步指出，工研院一直是國家重要的科技機構，要加碼預算，讓工研院協助推展人工智慧快速普及到中小微企業，協助臺灣廠商立足台灣、行銷世界，為臺灣廠商創造新格局。

工研院董事長吳政忠表示，工研院會扮演跨領域整合平台角色，呼應政府政策敏捷因應產業需求，落實技術研發與產業應用的平衡。在「半導體」領域，工研院是晶創計畫要角，將從科技引導、跨領域人才培育來支持半導體產業發展，並結合生成式 AI 等關鍵技術發展創新應用，把產業競爭力推進到下個世代；在「次世代通訊應用」方面，工研院除致力通訊技術的研發，更推動各行各業的數位轉型，提升臺灣全球競爭力；在「精準醫療」方面，工研院透過大數據與人工智慧技術，提升醫療服務的精準度和效率，協助政府打造健康臺灣。

卓榮泰聽取工研院院長劉文雄簡報，介紹工研院以「2035技術策略與藍圖」作為科技研發的長期布局，同時倡議「淨零排放」、「人工智慧」、「半導體」、「健康老化」等重要議題。劉文雄表示，近年來工研院平衡研發與應用，企業合作收入創新高，較2018年大增35%，顯示科研成果的產業效益擴大；人才方面，今年以來進用率創新高，並獲「LinkedIn 最佳雇主」、「ATD卓越人才發展獎」等榮譽，展現工研院國際級研發環境對人才的吸引力。

卓揆此行也視察工研院研發成果，並表示肯定，包括AI技術導入半導體、次世代通訊應用、健康臺灣精準醫療、智慧節能及循環永續等，加速AI應用於百工百業，發展千瓦級AI伺服器散熱方案，兼顧AI算力與節能減碳，協助臺灣邁向AI智慧島的願景；以及工研院呼應2050淨零排放趨勢與政府深度節能政策，研發智慧節能技術，運用人工智慧與大數據，達成住商、工業與運輸的節能，滿足國內中小微企業因應淨零與數位轉型的需求。

行政院院長卓榮泰參觀工研院創新研發成果，其中「次世代通訊領域」工研院在材料、印刷電路板，到基地台硬體設計、管理基地台的網路軟體等都已有具體成果，並與業者合作共同拓展國際市場。圖／工研院提供
行政院院長卓榮泰參觀工研院創新研發成果，其中「次世代通訊領域」工研院在材料、印刷電路板，到基地台硬體設計、管理基地台的網路軟體等都已有具體成果，並與業者合作共同拓展國際市場。圖／工研院提供
行政院院長卓榮泰今（6）日率經濟部與環境部視察工研院。前排左起為環境部化學署署長謝燕儒、經濟部產業技術司司長邱求慧、行政院發言人陳世凱、環境部部長彭啓明、經濟部部長郭智輝、行政院院長卓榮泰、工研院董事長吳政忠、工研院院長劉文雄、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、工研院副院長胡竹生、工研院資深副總暨協理兼材化所所長李宗銘，一同與工研院經營團隊主管（後排）合影。圖／工研院提供
行政院院長卓榮泰今（6）日率經濟部與環境部視察工研院。前排左起為環境部化學署署長謝燕儒、經濟部產業技術司司長邱求慧、行政院發言人陳世凱、環境部部長彭啓明、經濟部部長郭智輝、行政院院長卓榮泰、工研院董事長吳政忠、工研院院長劉文雄、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、工研院副院長胡竹生、工研院資深副總暨協理兼材化所所長李宗銘，一同與工研院經營團隊主管（後排）合影。圖／工研院提供

AI 半導體 工研院

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