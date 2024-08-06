群電財報／第2季獲利為同期新高 每股純益2.28元

電源大廠群電（6412）6日公布2024年第2季每股純益2.28元，為同期新高，受惠穩健產品組合及有利匯率，單季毛利率達20.5%、營業利益率10.3%、淨利率10.2%，和去年同期相比「三率三升」，同步改寫同期新高。累計今年上半年EPS則為3.98元，優於預期。

群電第2季合併營收88.98億元，季增10.6%，年減4.0%。毛利率20.5%，年增0.2個百分點。營業利益率10.3%，年增0.7個百分點。淨利率達10.2%，年增1.7個百分點，營業淨利9.13億元，年增2.3%，稅後淨利9.12億元，年增15.4%；EPS為2.28元。營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營業利益率、淨利率等六項財務指標均創下同期新高。

群電累計今年上半年合併營收169.44億元，年減3.5%。毛利率20.6%，年增1.1個百分點。營業利益率10.0%，年增0.8個百分點。淨利率達9.4%，年增1.6個百分點。毛利達34.95億元，年增1.9%。營業淨利16.97億元，年增4.8%。稅後淨利15.93億元；累計上半年EPS為3.98元。

展望後市，公司認為，今年旺季只能算是微溫，但是在高階筆電、AI伺服器、和遊戲機電源新品的推動下，加上智慧低碳整合平台營運持續增速，第3季營收有機會較第2季成長雙位數，下半年可望優於上半年，且營收有機會重回年增走勢。

公司也指出，儘管近來AI NB話題火熱，但實際上仍處於試水溫的階段。在更多殺手級應用尚未推出之前，消費者仍處於觀望狀態，因此剛開始銷售數字不會太高，整體而言，市場觀望氣氛濃厚，今年NB市場可能僅是持平。

不過，群電對明年營運展望樂觀，認為整體環境會比今年好很多。