梁見後：美超微推出適用於輝達Omniverse的隨插即用AI

美超微（Supermicro）今日宣布，為AI、雲端、儲存和 5G/邊緣領域的全方位IT解決方案製造商，推出可搭配輝達（NVIDIA）Omniverse平台的全新SuperCluster，擴增其SuperCluster隨插即用AI基礎架構解決方案組合，並能提供企業級的高效生成式AI強化型3D工作流程。

美超微指出，這個新型SuperCluster配置了最新Supermicro NVIDIA OVX™系統，並能讓企業在工作負載增加時輕鬆進行規模擴增。

美超微總裁暨執行長梁見後說，美超微在開發GPU最佳化產品方面領先業界，而這些產品可被運用在傳統的3D圖形與應用程式加速，以及現在的AI。隨著AI技術的興起，企業紛紛尋求能將上述所有處理功能整合至單一套件內的運算基礎架構。

梁見後指出，美超微的SuperCluster配置了完全互連的4U PCIe GPU NVIDIA認證系統，針對NVIDIA Omniverse而設計，且每個可擴充單元最多可搭載256個NVIDIA L40S PCIe GPU。該系統可在包括生成式AI整合的Omniverse平台上幫助實現高效能。且針對Omniverse開發此款SuperCluster，提供的不僅是產品，也創造出通往未來應用開發和創新的大門。

這款適用於輝達Omniverse的SuperCluster擴大了Supermicro應用最佳化AI機架解決方案陣容。許多專業人士都仰賴高度密集運算的3D工作流程，從產品設計到工業數位分身都在其適用範圍中。生成式AI強化了目前的3D工作流程，並正推動著新時代的應用。同時，這款適用於NVIDIA Omniverse的SuperCluster有助於簡化橫向擴充基礎架構的部署，進而滿足3D和AI的多重工作負載需求。

美超微解釋，4U PCIe GPU系統已獲得NVIDIA認證，可搭配NVIDIA Omniverse使用，並通過嚴格的效能、可靠性、可擴充性和安全性測試驗證流程。企業組織可以在輝達Omniverse開發平台內最大化不同類型工作負載的效能，其中也包括透過Omniverse Cloud API來建構虛擬世界的OpenUSD生態系統和生成式AI技術。