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財富世界500強5台企上榜 台積電排名掉至186位

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
台積電在2024年財富世界500強中排名第186名。（路透）
台積電在2024年財富世界500強中排名第186名。（路透）

最新的《財富》世界500強排行榜5日出爐，這次台灣共有5家企業上榜，分別是第32的鴻海、第186的台積電、第375的和碩，第444名的廣達，第465名的台灣中油。

與2023年榜單相比，台企由原本7家上榜減為5家上榜，去年排行420名的仁寶與去年排行463名的緯創今年掉出前500大榜單。

此外，今年台企排名普遍往後，鴻海去年排27名、台積電去年排在168名、和碩去年333名、廣達則是345名，至於台灣中油去年則排在378名。

儘管排名往後，在淨資產收益率（ROE）榜上，台積電與廣達電兩家公司分別登上中國大陸公司ROE榜單前十。

而在利潤率榜單上，台積電則位居第三。榜首為Visa，二、四名分別為輝達與博通公司。顯示半導體行業利潤率仍高。

今年《財富》世界500強排行榜企業的營收總和約41兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的三分之一，比去年略微增長約0.1%。

台積電 廣達

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