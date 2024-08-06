大立光公布7月營收 法人按讚第3季 估單季 EPS 44.6元

大立光（3008）公告7月營收月增34.4%、年增55%，優於市場預期，主要是蘋果iPhone 16鏡頭量產出貨，帶動營收月增，由於iPhone 16鏡頭進入出貨旺季，預期8月營收持續成長中，法人機構預估，第3季每股獲利（EPS）有望上看44.6元。

分析師表示，展望大立光第3季營運，由於WWDC 2024上發表Apple Intelligence，僅支援A17 Pro以後的處理器，iPhone用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分的用戶需要換機，因此，預期今年下半年為iPhone長線換機潮的起點，加上iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro Max主鏡頭更換CIS需重新設計主鏡頭進一步增加鏡頭ASP，皆推升營收成長，預估第3季營收163.2 億元，季增48.6%，稅後淨利59.5億元，季增32.4%，EPS為44.63元。

展望2024年，iOS18將AI導入iPhone，可望推升換機需求，預期iPhone16 Pro與Pro Max皆將搭載5倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60系列機種熱賣後，Android陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能下，預估大立光今年營收583.6億元，年增19.5%。

雖然模造玻璃鏡片大部分為外購，但鏡頭良率可望提升，加上Android 旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長，提升毛利率表現，預估今年毛利率將優於去年，預估稅後淨利239億元，年成長33.5%，EPS179元。