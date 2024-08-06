快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

大立光公布7月營收 法人按讚第3季 估單季 EPS 44.6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

大立光（3008）公告7月營收月增34.4%、年增55%，優於市場預期，主要是蘋果iPhone 16鏡頭量產出貨，帶動營收月增，由於iPhone 16鏡頭進入出貨旺季，預期8月營收持續成長中，法人機構預估，第3季每股獲利（EPS）有望上看44.6元。

分析師表示，展望大立光第3季營運，由於WWDC 2024上發表Apple Intelligence，僅支援A17 Pro以後的處理器，iPhone用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分的用戶需要換機，因此，預期今年下半年為iPhone長線換機潮的起點，加上iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro Max主鏡頭更換CIS需重新設計主鏡頭進一步增加鏡頭ASP，皆推升營收成長，預估第3季營收163.2 億元，季增48.6%，稅後淨利59.5億元，季增32.4%，EPS為44.63元。

展望2024年，iOS18將AI導入iPhone，可望推升換機需求，預期iPhone16 Pro與Pro Max皆將搭載5倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60系列機種熱賣後，Android陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能下，預估大立光今年營收583.6億元，年增19.5%。

雖然模造玻璃鏡片大部分為外購，但鏡頭良率可望提升，加上Android 旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長，提升毛利率表現，預估今年毛利率將優於去年，預估稅後淨利239億元，年成長33.5%，EPS179元。

iPhone 鏡頭

延伸閱讀

大立光7月營收攀八個月高點 預告本月動能更強

大立光釋出展望 有弦外之音

信驊 上半年EPS 23.79元

鼎天上半年 EPS 1.82元 毛利率攀升

相關新聞

電子五哥中唯一未啟動接班 林百里「沒賺錢企圖心」揭廣達3年計畫

台灣電子科技業近年紛紛啟動接班，不過廣達目前仍由創辦人林百里領軍。日前林百里接受《遠見》團隊專訪時首度鬆口...

AI迎盛世 英特爾卻巨星殞落…和台積電兩樣情！謝金河：已到換CEO關鍵時刻

巨星的殞落：InTel何去何從？

梁見後：美超微推出適用於輝達Omniverse的隨插即用AI

美超微（Supermicro）今日宣布，為AI、雲端、儲存和 5G/邊緣領域的全方位IT解決方案製造商，推出可搭配輝達（...

財富世界500強5台企上榜 台積電排名掉至186位

最新的《財富》世界500強排行榜5日出爐，這次台灣共有5家企業上榜，分別是第32的鴻海、第186的台積電、第375的和碩...

陳冲呼應童子賢 強調核綠共存、改善糧食危機

新世代金融基金會董事長陳冲，今日以「核綠共存國土規劃的潛台詞」一文，呼應和碩聯合科技董事長童子賢對於「核綠共存」的主張，...

大立光釋出展望 有弦外之音

大立光昨（5）日釋出「8月拉貨動能不會比7月差」的訊息，展望雖然仍偏正向，但也透露出弦外之音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。