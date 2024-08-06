台達電子公司與啟新合作 開發致病菌檢測產品攻食安商機

台達電（2308）100%子公司達爾生技與啟新生技6日共同宣布簽署合作備忘錄（MOU），將結合雙方優勢，針對食品微生物致病菌領域開發全新多元分子檢測產品，搶攻龐大的食品安全市場商機。

根據協議，由啟新生技提供專業的微生物檢驗技術，搭配達爾生技的全自動分子診斷檢測系統，共同開發創新的食品微生物多元分子檢測產品，不僅可在食品加工完成後數小時內即確認食品中的致病菌種類與含量，提供第一線把關，且能依據不同食品基質及微生物種，選擇不同的病原菌組合做多元檢測，達到有效預防與監測，降低潛在的食安風險。

啟新生技表示，現行食品安全檢驗方式仍以傳統的微生物培養法為主，通常需耗時數天才能得知檢測結果，若在空窗期間出現食安危機，許多生鮮或即食產品已被消費者先行購買或使用，易喪失把關先機。根據衛福部食品藥物管理署的統計，單是今年第一季的食物中毒通報件數即逼近2022年全年的通報數，顯示市場迫切需要新的檢測技術與解決方案。

啟新生技總經理蔡岳廷表示，微生物常規檢驗方法已邁入新的世代，分子生物診斷技術在食安領域的應用逐漸成為一個快速且可靠性的新工具。因此，很高興能與達爾生技成為策略夥伴，雙方計畫開發的多元分子診斷產品，挾大幅縮短檢測時間與多元檢測等優勢，將有助決策者掌握問題來源及後續處理依據。

達爾生技隸屬台達電集團，為專業生物醫療產品與器械的研發製造廠商，憑藉母公司在電子領域奠基的製造及系統整合力優勢，達爾生技在生醫領域可提供從零組件到整機系統的一站式解決方案。其自主開發的全自動核酸檢測系統，挾POCT（定點照護檢驗）設計概念，操作簡易、精準度高，加上可因地制宜、隨到隨檢並立即產出報告，曾在新冠疫情期間迅速投入第一線防疫工作並展現卓越成效，因而打響市場知名度。

達爾生技總經理王簾讀表示，啟新生技是國內微生物檢驗的技術領導品牌，很高興透過MOU的簽署建立起合作關係，讓達爾生技的營運觸角進一步延伸進食品安全領域，期待雙方共同開發出的微生物多元分子檢測產品，能廣泛應用於各種食材製造、食品加工等安全檢測領域，提供民眾更快速、專業與優質的食品安全保障。

蔡岳廷進一步表示，食安問題儼然是世界各國皆關注的重要課題，本次與達爾生技的合作，將整合雙方的技術及產品優勢，並優先以國內市場為主，期待發揮生物技術結合自動化設備，一加一大於二的綜效，開啟新商業模式，搶攻龐大的食安商機，未來不排除進一步攜手進軍日本與東南亞市場，締造多贏。