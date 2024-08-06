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TV產品面板報價續跌 IT持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布8月上旬面板報價，由於年底促銷季節將至，預期電視面板需求稍有回穩，但品牌廠與面板廠價格攻防依然激烈，估計8月電視面板報價維持7月跌勢。IT用面板包括監視器及筆電用面板價格則持平。

面板雙虎法說會均釋出第3季旺季不旺的展望，TrendForce研究副總范博毓表示，8月大部分品牌客戶仍要求TV面板價格跌幅擴大，然而面板廠則普遍希望面板價格維持小幅跌勢，雙方在價格上攻防激烈。

預期8月電視面板跌勢維持與7月相當，小尺寸電視面板因為有印度排燈節需求浮現，預期32吋下跌1美元，43吋持平，中尺寸面板50吋與55吋下跌1美元，大尺寸面板65吋與75吋則下跌2美元。

范博毓說，8月顯示器面板同樣面臨整體需求減弱影響，特別是商務機種需求表現不佳，連帶影響客戶拉貨動能。消費機種需求在第2季品牌客戶大幅拉高備貨後，第3季回歸正常需求，因此價格轉趨持平。

預估8月顯示器面板價格維持全面持平。

品牌 客戶 監視器

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