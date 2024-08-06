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群創：減產面板力保獲利 推動雙軌轉型衝刺成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創總經理楊柱祥 （本報系資料庫）
群創總經理楊柱祥 （本報系資料庫）

群創（3481）昨（5）日舉行線上法說會，群創總經理楊柱祥表示，因應下半年景氣趨緩，本季稼動率將季減5個百分點以上，維持獲利穩定。群創透過減產力保獲利，呼應友達董事長彭双浪日前法說會釋出客戶拉貨動能疲弱，「旺季效應將不明顯」的展望，顯見面板產業下半年旺季落空。

楊柱祥分析，中國大陸業者在電視面板市占率已從去年65%提升到今年68%，近日隨著華星光電拿下南韓LGD廣州LCD廠後，大陸面板廠產能市占率將再提升至72%，來到歷史新高。

他認為，產業秩序會在適當的稼動率之下，大家維持有利可圖的空間，這將是產業新常態。他表示，由於全球地緣政治緊張關係尚未趨緩，聯準會降息訊息也未明確，電視面板在下半年並未看到較強需求出現，為力保獲利，群創本季產能稼動率將會下降5個百分點以上。

群創法說會重點
群創法說會重點

楊柱祥表示，本季IT面板看到比較好的消息是，低價的Chromebook、TN面板需求很不錯，AI PC今年出貨量大約上百萬台規模，屬於高端的產品，占全球市場約1.9億~2億台筆電的比重很低。他評估，整體IT面板景氣走在築底回溫之路，需等待明年換機潮以及返校需求拉動。

至於車用面板，儘管今年新車銷量緩降，但車用面板平均尺寸增長與電動車促銷，仍帶動出貨量成長。楊柱祥強調，已經打入多家車廠的供應鏈，車用面板出貨量將維持成長趨勢。他強調，經營團隊將持續深化非顯示器領域布局，跨足半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）工藝多角化發展，全力推動雙軌轉型。

群創上周已公布今年第2季財報，終止連續八季虧損，交出單季轉虧為盈的佳績，毛利率亦重回久違兩年的二位數，群創並預期今年第3季大尺寸面板出貨量季減3%以下，平均售價（ASP）與第2季持平；中小尺寸面板出貨量估季成長3%以內。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，外部市場改善及內部營運效率提升，是群創第2季營運轉盈的主要因素。第2季毛利率大幅改善達到10%，不同產品別營收金額均有提升，非顯示器領域群營收占比來到22%。


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