英飛凌 三度下修年度展望

英飛凌（Infineon）執行長漢貝克警告，還沒看到電動車從低迷需求中全面復甦。該公司上季財報令人失望，並在幾個月內第三度下修年度營收展望，澆熄了投資人期盼許久的車市反彈希望。

這家德國晶片大廠將年度營收展望，降至約150億歐元（160億美元）。該公司先前已兩度下調全年營收預期，上次降至151億歐元，加減4億歐元。與此同時，英飛凌上季（4~6月）營收年減9.5%至37億歐元，低於分析師估計的37.9億歐元。淨利為4.03億歐元，也不及外界估計的4.47億歐元。

執行長漢貝克表示，依據先前宣布的成本撙節計畫，全球擬裁員1,400人，另外要將1,400人的職位，遷往勞動成本較低的國家。他說：「目標市場的復甦進展緩慢。長期疲弱的經濟動能，導致許多地區的庫存水位掩蓋終端需求」。他同時指出，目前所有市場的能見度仍低，因此態度審慎。

英飛凌是專門生產車用半導體的歐洲晶片大廠之一，銷售相當仰賴車市。利率攀升、經濟成長低於預期、充電站持續短缺，使車廠減碼投資電動車，導致英飛凌與同業意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP ），深受打擊。

英飛凌旗下以車用業務的銷售最高，上季達21.1億歐元，不及去年同期的21.3億歐元，但優於1~3月季度。該公司將此歸功於「軟體定義汽車」（SDV），此種車輛使用英飛凌晶片，來連結車內感測器和電腦，以協助系統運作。

漢貝克表示：「我們在中國大陸車市具有頭號地位，當地消費者需求暢旺，有所幫助。」然而，彭博分析師指出，大陸電動車銷售在補助與折扣下，表現相對穩健，但隨著車輛庫存提高，此種情況可能難以持續。

英飛凌5月發布「結構改善」方案，要強化製造產能，內容包括關閉亞洲的兩個小型製造據點，並要裁汰員工。計畫要一段時間才能見效，估計到2027年上半將帶來數億歐元的毛利改善。