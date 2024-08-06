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大立光釋出展望 有弦外之音

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（5）日釋出「8月拉貨動能不會比7月差」的訊息，展望雖然仍偏正向，但也透露出弦外之音。

相較於7月中旬法說會上，大立光董事長林恩平當時預期「7月拉貨動能優於6月，8月拉貨優於7月」的展望，昨天公司最新看法對8月業績增長的「力道強度」似乎有別。

外界解讀，本季iPhone 16系列新機將亮相，相關供應鏈迎來鋪貨潮，惟非蘋陣營有雜音，恐成為大立光本季營收成長幅度多寡的關鍵。

此前，多家重量級手機零組件大廠均釋出本季旺季不旺的展望，同屬蘋概股的砷化鎵代工大廠穩懋日前於法說會釋出大陸手機需求趨緩的訊息，儘管美系客戶備貨量沒有太大改變，且因第2季已提前拉貨，預期本季營收將季減高個位數百分比（7%至9%），完全沒有旺季該有的水準。

大立光 法說會 營收

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