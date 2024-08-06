鴻海雙引擎熱轉 7月營收寫同期最佳

鴻海（2317）昨（5）日公布7月合併營收5,724億元，為歷年最旺的7月，月增16.63%，年增21.98%，反映iPhone 16系列新機備貨潮與AI伺服器出貨強勁雙引擎熱轉。

鴻海昨天並公告，旗下鴻騰精密以人民幣2.2億元（約新台幣10.18億元）收購大陸華雲光電70%股權，強化集團AI多元布局。

鴻海前七月合併營收3.44兆元，為同期最佳，年增6.54%。展望後市，鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，本季營運將繳出季增及年增的成績單。

即便基本面出色，鴻海昨天股價受台股大跌1,807點影響，以跌停價168元收市，跌破所有短期均線，並爆出22.91萬張大量。

鴻海將在8月14日舉行法說會，公布上季財報與營運展望細節。近期傳出輝達（NVIDIA）GB200大量出貨時間點恐延後一季，法人聚焦鴻海相關出貨動態。

鴻海表示，就7月主要產品分類來看，「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」月對月強勁成長，主要受惠「消費智能產品類別（例如iPhone）」拉貨動能較大，以及「元件及其他產品類別」的主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長。

與去年同期相較，7月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」呈現強勁成長，主要反映AI雲端產品拉貨動能增加，以及元件產品的主要業務相關零組件出貨走揚與車用業務出貨成長，加上「電腦終端產品類別」受惠於新產品上市所致。

至於鴻騰精密昨天收購華雲光電70%股權案，鴻海表示，將可進一步加速集團在高速光模組與共封裝光學模組（CPO）技術與市場的布局，以應對AI需求激增帶來的光通訊市場。

鴻海強調，華雲光電具備大規模量產100G至800G光模組的技術能力，核心員工均來自頂尖光通信企業，研發和工程人員占總員工數量的30%以上。