大立光7月營收攀八個月高點 預告本月動能更強

股后大立光（3008）昨（5）日公布7月合併營收54.35億元，攀上八個月來高點，也是歷年同期次高，月成長34%，優於預期。公司預告，8月拉貨動能不會比7月差。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，並且通吃蘋果及非蘋品牌訂單。法人分析，大立光7月業績較6月大幅成長，反映蘋果iPhone 16系列新機上市前拉貨動能強勁，預期本季營收有望逐月向上，下半年營運優於上半年。

大立光營收 大立光7月合併營收年增55%；前七月合併營收277.33億元，年成長33%。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，下半年潛望式鏡頭的量比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，對大立光營運添助益。

外界解讀，由於今年iPhone 16系列新機潛望式鏡頭規格由旗艦機擴及其他機種，為大立光傳統旺季營運添強力動能。

大立光指出，7月出貨結構為：2,000萬畫素鏡頭占比10%至20%，與6月相當；千萬畫素鏡頭占比60%至70%，較前6月的50%至60%下滑；800萬畫素鏡頭占比10%以內；500萬畫素鏡頭占比20%至30%。

針對手機鏡頭規格升級進展，林恩平表示，今年主鏡頭（廣角鏡頭）升級幅度不大；至於有些超廣角鏡頭由1,200萬畫素升級至4,800萬畫素，主要是以RGB鏡頭切成四塊，沒有太特別，長焦鏡頭延續和去年差不多，部分客戶比較積極想把長焦的變焦倍率做的更好，但量並不大。

林恩平不諱言，下半年手機搭載潛望式鏡頭比較多，但比較大量的手機品牌，升級不多，反而量比較少的，技術難度較高。

針對新廠布局計畫，大立光預期，去年第4季完工的新廠將依原計畫，本季陸續移入設備，第4季達全產能滿載；下一座新廠則預計明年第3季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，至於規劃仍視客戶需求而定。

台股昨天暴跌1,807點，大立光股價終場收2,575元，下跌195元，跌幅7.04%，仍位居台股股后、僅次於信驊。外資及投信昨天同步買超大立光，自營商則站在賣方。累計7月以來三大法人買超1,570張，其中，外資及自營商均站在賣方，僅投信買超1,617張，外資持股比率為37.49%。