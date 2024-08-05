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目前無重大影響...宏碁旗下智聯服務 遭駭客攻擊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）5日晚上公告，公司部份僅供內部人員使用之資訊系統遭受駭客攻擊，目前評估對公司營運無重大影響。 情境示意圖／Ingimage
宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）5日晚上公告，公司部份僅供內部人員使用之資訊系統遭受駭客攻擊，目前評估對公司營運無重大影響。 情境示意圖／Ingimage

宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）5日晚上公告，公司部份僅供內部人員使用之資訊系統遭受駭客攻擊，目前評估對公司營運無重大影響。

智聯服務指出，本公司偵測到部份非核心之資訊系統遭受駭客攻擊，本公司資安單位已隨即啟動資安防禦措施及復原機制，並委請外部資安技術專家共同處理及調查，前述遭受攻擊之系統目前均已回復正常運作。

智聯服務表示，目前評估對公司營運無重大影響。公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

宏碁 資安 駭客

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