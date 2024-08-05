目前無重大影響...宏碁旗下智聯服務 遭駭客攻擊
宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）5日晚上公告，公司部份僅供內部人員使用之資訊系統遭受駭客攻擊，目前評估對公司營運無重大影響。
智聯服務指出，本公司偵測到部份非核心之資訊系統遭受駭客攻擊，本公司資安單位已隨即啟動資安防禦措施及復原機制，並委請外部資安技術專家共同處理及調查，前述遭受攻擊之系統目前均已回復正常運作。
智聯服務表示，目前評估對公司營運無重大影響。公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言