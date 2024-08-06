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電信業搶投區塊鏈新創

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電信業者接連投資區塊鏈、虛擬資產服務事業。台灣區塊鏈新創MaiCoin集團完成B+輪募資，宣布獲得遠傳電信（4904）、聯邦集團與和鼎創投等策略投資。

MaiCoin集團指出，將加速在台灣股票初次上市（IPO）進度，也會把重心放在更多跨產業合作與區塊鏈技術應用實踐，將區塊鏈與虛擬貨幣應用開拓至大眾日常生活。

遠傳電信總經理井琪表示，MaiCoin集團深耕台灣十年，累積超過百萬用戶，積極保護虛擬貨幣交易安全，看好MaiCoin在區塊鏈技術應用的投入與豐富經驗，期待在遠傳持續發展數位生活服務時，可與MaiCoin集團共同提供更多創新服務，拓展客戶群，實現雙贏。

MaiCoin集團去年宣布將在台灣IPO並啟動募資計畫，近期完成B+輪募資，主要擴大集團業務規模與促進營收穩定成長，並希望透過投資人的資源，加速跨界合作，實踐更多區塊鏈技術、虛擬貨幣之應用場景。

MaiCoin集團成立於2013年，是台灣交易量最大，且唯一具備區塊鏈技術公司之數位資產品牌，主要提供數位資產交易、數位資產延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案之服務。

集團創辦人暨執行長劉世偉表示，本輪募資重視能為集團帶來跨界用戶、實踐區塊鏈技術應用的策略性投資人。

今年7月初金管會公告，台灣大哥大成立百分百持股轉投資子公司「富昇數位公司」完成金管會「洗錢防制法令遵循聲明」，是台灣第26家虛擬資產平台業者，台灣大總經理林之晨兼任富昇數位董事長。

區塊鏈 遠傳電信

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