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聯發科旗艦晶片 傳漲價

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
市場近期傳出，聯發科將發表的年度5G旗艦晶片天璣9400價格將提高。 聯合報系資料照
市場近期傳出，聯發科將發表的年度5G旗艦晶片天璣9400價格將提高。 聯合報系資料照

市場近期傳出，聯發科（2454）將發表的年度5G旗艦晶片天璣9400價格將提高。外界認為，由於天璣9400是聯發科首顆以3奈米製程打造的晶片，成本與售價若較高，算是意料中事。

針對產品價格相關傳聞，聯發科不予置評。

根據中國爆料部落客數位閒聊站指出，天璣9400的AI效能、能耗、NPU算力等均有所提升，將與高通驍龍8 Gen4競爭，首發機種為vivo X200系列產品。同時預期天璣9400的價格也將提升。

天璣9400被期待成為聯發科手機晶片業務的新動能。聯發科日前在法說會提到，天璣9300系列今年已應用於多款5G AI智慧型手機，下一代旗艦晶片天璣9400預計10月上市，採用3奈米製程生產，搭配全大核架構，將帶來性能與能耗上的顯著提升。

聯發科強調，天璣9400優化生成式AI的功能，許多生態系統夥伴積極開發生成式AI功能，可能成為未來縮短智慧型手機產品周期關鍵。

英飛凌昨（5）日也宣布，攜手聯發科及其他設計公司合作夥伴，共同開發基於英飛凌TRAVEO CYT4DN微控制器系列與入門級聯發科Dimensity Auto系統單晶片解決方案的易用型座艙方案，可減少硬體和軟體的系統物料成本。

這項座艙方案中，英飛凌CYT4DN微控制器發揮系統單晶片安全守護者，可滿足車載儀表的ASIL-B安全目標。

晶片 聯發科

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