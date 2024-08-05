野村：輝達GB200可能延遲出貨 短期有利Hopper供應商

市場傳出輝達將取消B100生產，並且GB200也將延後到明年第1季才量產。野村證券發布報告指出，未來數季，這將有利Hopper 供應商和設備商，以及CoWoS-S的半導體專業封測廠；不利GB200相關供應鏈，但實際影響還有待觀察。

在台廠中，野村持續建議「買進」鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、欣興（3037）及技嘉（2376），對台光電（2383）從「中立」調升到「買進」，對日月光（3711）及緯創（3231）則是給予「中立」評等。

報告以「我們對Blackwell的擔憂成真」為題指出，野村5月以來就對新Blackwell及 GB200的出貨有疑慮，原因是製造過程非常複雜且耗電。以目前的進度來看，ODM廠最早出貨GB200的時間可能是明年3月，更務實來看，則是到明年第2季，這比野村原先的保守估計還要延遲約一季。

野村認為，輝達可能已經取消B100的生產，原因可能來自於需求問題（客戶可能較偏愛高效能的GB200，或是低成本的H200）或是戰略考量。有些供應商認為，輝達用B200A來取代B100，就是出於戰略因素，原因是幾乎沒有競爭對手。

基於野村最近的供應鏈調查，大多數公司認為，GB200即使延後量產一至兩季，也不致於影響2025年的需求，GB210A則有助於滿足客戶的部分需求。因此，理論上來說，這應該有利於新架構的整體需求。

野村認為，在未來數季，這對Hopper供應鏈是正面消息。GB210A可能有利於降低二線ODM廠的設計進入門檻。H200出貨可望在今年第4季到明年第1季提高，有助於在Hopper 市占高於在Blackwell市占的廠商。