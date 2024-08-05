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文策院調查friDay影音連四年本土OTT付費訂閱第一名

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

文化內容策進院（文策院）近期公布2023年「台灣文化內容消費趨勢調查」，遠傳（4904）friDay影音再度為本土影視OTT平台付費使用率第一，連續四年蟬聯本土OTT平台付費訂閱冠軍，為台灣民眾觀影首選。遠傳friDay影音平台於7月30日同步首播《加一點，出道魔法配方》真人實境秀，開啟台韓娛樂產業合作的新紀元。該節目由韓國三大電視台之一的SBS Medianet與台灣天空娛樂共同製作，台灣由遠傳friDay影音獨家與韓國SBS Medianet同步播出，與粉絲共同見證台灣女團GENBLUE幻藍小熊，從赴韓當偶像練習生到出道、勇闖韓國演藝圈的珍貴時刻。

文策院公布2023年的「臺灣文化內容消費趨勢調查」結果，OTT平台使用率超過電視頻道，且與社群平台搭配使用的比率提升。49歲以下觀眾的使用率增加，特別是20至39歲有超過七成透過OTT平台觀影，多收看電影和劇集，其次為卡通或動畫。

2020年文策院首次公布此調查，遠傳friDay影音在本土OTT平台的付費訂閱使用率已連續四年稱霸，整體會員與營收皆穩定成長。在NCC、尼爾森等公信機構的市調中，遠傳friDay影音皆獲本土OTT平台付費訂閱使用率第一名，歸功遠傳friDay影音於娛樂產業布局，包含內容採購、投資本土IP、國際平台合作等經營策略，特別是跟韓國相關夥伴的合作關係，有助於遠傳friDay影音獨家韓劇與韓綜的經營。

OTT 遠傳

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