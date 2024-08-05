趨勢科技推深偽偵測方案 助企業與消費者防AI視訊詐騙

全球網路資安趨勢科技發表企業資安平台與消費性網路資安產品中的創新功能，防範快速成長的AI攻擊與深偽（Deepfakes）詐騙，保護所有網路環境。

趨勢科技研究報告指出，駭客正搭上AI應用爆炸性成長的熱潮，導致網路犯罪地下市場的AI犯罪工具暴增。這些工具不僅越來越便宜且更容易取得，使得任何技術能力的駭客都能更輕易地發動大規模攻擊，藉由欺騙受害者來從事勒索、身分冒用、詐騙以及散播假訊息。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，已預見AI的資安挑戰。趨勢科技最新研究披露了多項新的深偽工具，這些工具讓任何具備技術能力的網路駭客都能輕而易舉地從事詐騙取財、發動社交工程攻擊，以及避開資安防護。趨勢科技也以最新技術保護企業與消費性客戶。根據趨勢科技最近一項調查，71%的消費者對深偽抱持著負面觀感，並相信深偽的最大用途之一就是詐騙。

趨勢科技即將在自家Trend Vision One平台全新推出深偽偵測技術，運用多種進階方法來偵測AI生成內容。除了影像雜訊分析與色彩偵測等技術，Vision One平台還會分析使用者的行為元素來執行更強大的深偽偵測及攔截方法。在偵測的當下，趨勢科技便會立即通知企業資安團隊，讓他們有機會學習及獲得更新，並採取主動措施來防範未來的攻擊。

這項功能即日起也將經由Trend Micro Deepfake Inspector提供給一般消費者使用，專為提醒使用者注意視訊通話中的潛在深偽內容而設計。可協助確認即時視訊會議當中是否有人正在使用深偽技術，並提醒使用者其目前談話的對象可能有人是假的。

趨勢科技指出，在推動零信任策略的方針下，趨勢科技最近也為Trend Vision One推出新的功能來實現以下目標，包括集中管理員工存取與使用GenAI（生成式AI）的情況； 檢查GenAI指令（prompts）來防止資料外洩與惡意注入攻擊；過濾GenAI內容來達成法規遵循要求；並防範大型語言模型(LLM)攻擊。