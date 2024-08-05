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台灣大獨賣可換背蓋的英國Nothing子品牌「CMF」手機
英國科技品牌Nothing子品牌「CMF」手機首登台，CMF首款智慧型手機「CMF Phone 1」以獨特可換背蓋設計成為吸睛亮點，並搭載聯發科技（2454）天璣7300 晶片組、強大Sony 5,000萬像素後置相機、5000 mAh超大電池等兼具性能與實惠價格的特色，成為中階機款市場新秀。台灣大哥大（3045）宣布5日起獨家開賣，原價7,990元，VIP用戶續約指定專案最高享5,000元折扣，搭配月租799元5G專案，用戶即可0元帶走。
台灣大表示，8月31日前至台灣大哥大申辦或購買CMF Phone 1，即可獲得限量彩藍素皮原廠背蓋，讓手機成為時尚穿搭單品。myfone網路門市再加碼，不論搭配專案或購買空機都有機會抽iPad Air，若搭配5G 999以上資費，免登記就送1,000元mo幣、200元myfone online電子禮券。
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