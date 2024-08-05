第2季台灣平均每周受攻擊次數逾4,000次 為全球近2.5倍
AI驅動與雲端交付的網路安全平台業者Check Point Software 的威脅情報部門Check Point Research 數據顯示，2024 年第２季全球平均各組織每周網路攻擊達1,636次，比去年同期增加 30%；台灣各組織平均每周遭受 4,061 次攻擊，為全球近2.5倍。
Check Point Research 同時發布《2024 年第二季品牌網路釣魚報告》，揭示網路犯罪者企圖竊取個人資料或付款資料時最常冒充的品牌，其中微軟（Microsoft）仍是網路釣魚攻擊中最常被冒充的品牌，在所有攻擊中占比超過一半（57%）；高居第二的蘋果（Apple）（10%）從 2024 年第1季的第四位躍升至第二位；領英（LinkedIn）位列第三，占比 7%。與此同時，愛迪達（adidas）、WhatsApp和Instagram自2022年以來首次進入榜單前十。
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