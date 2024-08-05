鴻海旗下鴻騰收購華雲光電70%股權 布局AI與光通訊市場

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）5日宣布，以人民幣2.2億元（約新台幣10.18億元）收購華雲光電70%的股權。此次收購將進一步加速鴻海集團在高速光模組與共封裝光學模組（CPO）技術與市場的布局，以應對人工智慧（AI）需求激增帶來的光通訊市場。

外界預估，AI資料中心推動800G光產品市場的快速發展，預測2024年400G及以上產品的市場需求將超過45億美元。

在華雲光電的加入下，鴻騰光產品的開發進度將大幅提前，計劃在2024年第3季前完成800G QDD、OSFP AOC、SR8、LPO（1至100公尺）等多模光產品的開發；單模光產品如800G DR8 2xFR4（500公尺至2公里）將於2024年第4季前完成，這些產品將採用矽光子技術。並於2025年底前完成1.6T SR8 DR8光產品的開發。

華雲光電具備大規模量產100G至800G光模組的技術能力，核心員工均來自頂尖光通信企業，研發和工程人員占總員工數量的30%以上。

鴻騰和華雲光電擁有互補的合作資源。鴻騰擁有國際指標性的大客戶，以及AI超高速光模組的核心晶片資源及海外大規模製造基地；而華雲光電在武漢擁有一流的專業研發中心和測試與批量生產基地。目前，雙方合作的800G OSFP SR8模組已經開始大批向北美重要客戶發貨，為後期雙方的深度合作奠定了良好的基礎。

今年FIT在AI產品的發展迅速，除了既有高速銅產品的實力外，FIT於今年在Designcon展出224G解決方案、此前「FITCONN」創新800G高速連接器，還獲得了2023年德國紅點設計大獎。而光產品的進展也如預期進行，FIT發揮自有品牌實力，與聯發科技（2454）共同開發高速及下世代CPO高速連接解決方案，同時與上游晶片廠共同開發1.6T方案。

FIT 表示：「這次合作將為雙方帶來豐厚的收益和更多的發展機會。展望未來，我們將繼續以客戶需求為導向，不斷提高產品品質和技術水平，為客戶提供更加優質的服務。我們期待與更多的合作夥伴攜手共進，共同迎接AI所帶來的美好未來。」

華雲光電執行長翟宏綱表示：「我們將繼續秉承開放合作的精神，與各位同仁共同推動AI技術光模塊的應用和發展，為構建美好的數字化、智能化未來貢獻力量。通過雙方的高度互補和深度合作，我們有信心不斷推出AI技術應用的新模塊，迅速占領市場，成為行業快速崛起的新星！」