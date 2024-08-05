研調：網路釣魚冒充科技品牌 微軟居榜首
資安業者Check Point Software今天發布「2024年第2季品牌網路釣魚報告」，揭露網路犯罪者企圖竊取個人資料或付款資料時最常冒充的品牌，結果顯示科技業為網路釣魚攻擊冒充首選，微軟高居榜首。
業者另公布數據顯示，2024年第2季全球各組織平均每週遭網路攻擊1636次，比去年同期增加30%；台灣各組織平均每週遭攻擊4061次，為全球平均近2.5倍。
Check Point發布新聞稿指出，微軟（Microsoft）仍是網路釣魚攻擊中最常被冒充的品牌，在所有攻擊中占比達57%。蘋果（Apple）占比10%，從今年第1季的第4名，躍升至第2季的第2名；領英（LinkedIn）仍位列第3，占比7%。
其他入列前10名的品牌包括谷歌（Google）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、DHL、愛迪達（adidas）、WhatsApp、Instagram。
資安業者分析，在品牌網路釣魚攻擊中，科技業是最常被冒充的產業，其次為社交網路和銀行業。由於科技公司通常掌握各種敏感資訊，包括個人資料、財務資訊及其他帳戶的存取權限，因此成為重要目標。
業者分析表示，網路釣魚攻擊仍是主要網路威脅之一，往往是更大規模供應鏈攻擊活動的起點。
為了防範網路釣魚攻擊，資安業者建議，使用者應始終驗證寄件者的電子郵件地址，切勿點擊來歷不明的連結，並在帳戶上啟用多重身分驗證。
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