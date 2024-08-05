AI商機挹注 經部估今年半導體設備產值有望轉正

經濟部表示，受惠人工智慧（AI）強勁商機，今年1至5月台灣半導體設備業產值恢復成長動能，年增5.5%，其中半導體生產用設備及零件為主要成長引擎，在新興科技商機應用持續擴展下，預估今年半導體設備業產值可望轉為正成長。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，由於全球步入高通膨及高利率環境後，消費及設備投資動能均放緩，民國112年半導體設備業產值翻黑、年減7.3%，結束自101年以來連續11年成長趨勢。

統計處表示，今年AI商機浪潮崛起，對高效能運算、人工智慧應用需求強勁，再度加速市場對半導體先進製程產能需求，推升今年前5月產值恢復正成長，年增5.5%。

半導體設備業含括生產、檢測兩大類的設備及零組件，統計處表示，其中以半導體生產用設備及零組件占7成左右為大宗。受惠政府推動各項企業創新研發計畫，加上鼓勵國內外半導體廠商在台投資，挹注半導體生產用設備及零組件產值自101年以來高速成長，增幅達2位數。

不過112年半導體生產用設備及零組件產值翻黑、年減5.7%，統計處表示，今年1至5月已恢復正成長6.9%，占整體設備業比重亦攀升至78.5%，為半導體設備業最主要的成長引擎；半導體檢測設備及零組件產值約占2成多，今年前5月微增0.7%。

按銷售流向觀察，統計處指出，半導體設備業一向以內銷為主，112年直接外銷比重首度突破5成，其中半導體生產用設備及零組件的直接外銷占比由107年20.3%，逐年攀升至112年50.7%，增逾30個百分點；半導體檢測設備及零組件近年直接外銷比重，亦逐年提升。

隨著國內半導體大廠積極擴充先進封裝製程，挹注內銷成長動能，統計處表示，半導體生產用設備及零組件今年1至5月外銷占比，較去年同期下降4.7個百分點。

依據海關出口統計，台灣半導體設備業今年前6月出口額為14.8億美元，年增8.2%。按出口地區觀察，中國大陸及香港為最大外銷市場，統計處指出，近年因美中科技紛爭，中國大陸提高自主研發，半導體供應鏈加速重組配置，出口至中國大陸及香港占比逐年下降，今年前6月已降為35.7%。

此外，新加坡因當地政府近年積極扶植半導體產業，吸引晶圓製造、封測大廠陸續前往投資，同步帶動台灣設備供應商出口動能；統計處說，今年前6月出口占比迅速拉升至21.2%，較107年7.3%提高近14個百分點，新加坡成為台灣半導體設備第2大出口市場。