集邦：8月電視面板報價續跌 IT面板持平

集邦科技（TrendForce）5日公布8月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板8月報價維持7月的跌勢。IT用面板包括監示器及筆電用面板價格則是持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，因應第4季的促銷需求，預期8月的TV面板需求將稍有回穩，但是大部分的品牌客戶多半仍希望TV面板價格跌幅可以擴大，而面板廠則普遍希望面板價格維持小幅跌勢，因此雙方在價格上的攻防依然激烈。目前預期本月電視面板跌勢維持與上月相當，小尺寸面板因為有印度排燈節需求浮現，預期32吋下跌1美元，43吋持平，中尺寸面板50吋與55吋下跌1美元，大尺寸面板65吋與75吋則下跌2美元。

范博毓指出，監視器（MNT）面板進入8月後，同樣面臨整體需求減弱的影響，特別是商務機種需求表現不佳，連帶影響客戶的拉貨動能。消費機種需求則在品牌客戶於第2季大幅拉高備貨之後，第3季也回歸正常需求動能，因此價格上漲動能轉趨持平。以面板廠的角度來看，目前MNT面板仍處於虧損狀態，因此面板廠多半不願主動讓價，預期大多轉向檯面下折讓或MDF的操作來維持檯面價格的穩定，預估8月的MNT面板價格將維持全面持平態勢。