富采旗下隆達攜手德國車用IC大廠簽署合作備忘錄 預計11月推新品

富采（3714）旗下隆達電子5日宣布與德國車用IC大廠Inova Semiconductors簽署合作備忘錄，Inova Semiconductors將提供ISELED和ILas技術和經驗，與隆達共同開發與推廣Smart LED市場。

隆達電子自2021年起即加入ISELED聯盟（ISELED Alliance），此次合作將擴展車用氛圍燈生態圈，使ISELED應用不再限於車內氛圍燈，更可延伸至車外照明，為ISELED拓展新的應用。同時，透過雙方合作亦鏈結歐系與亞系國際品牌車廠，提供符合市場需求的客製化氛圍燈產品。

富采深耕車用產業多年，具備全方位的車用光源解決方案，包含車用照明、車用顯示、車用感測，隆達積極推動Smart LED技術發展，已於2021年正式成為ISELED聯盟（ISELED Alliance）合作夥伴。

富采表示，此次透過與Inova Semiconductors的合作，將ISELED和ILaS技術應用於隆達的Smart LED中，每顆Smart LED封裝內藏LED晶粒及驅動IC，打造加值模組，除了驅動LED之外，該IC內建校準資料，並透過ILaS技術同步傳遞大量訊號和指令，實現顏色校準和模組內溫度補償，解決過去費時光源調教的痛點，大幅提升產品效能，為客戶提供高品質與成本優化的解決方案，並預計於2024年11月發布新產品。車用是富采集團重點發展領域之一，隆達亦整合集團資源，搭配晶電LED晶粒、隆達封裝及驅動IC，建構更完整的車用照明生態系。

隆達與Inova Semiconductors此次的合作除了擴大Smart LED的應用，未來也將導入更多終端車廠的車款設計中，象徵著雙方共同建立車用照明標準通訊網路及生態系，並與ISELED聯盟共同促進產業的發展，也為車用照明奠定新的里程碑。