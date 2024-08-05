快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

富采旗下隆達攜手德國車用IC大廠簽署合作備忘錄 預計11月推新品

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

富采（3714）旗下隆達電子5日宣布與德國車用IC大廠Inova Semiconductors簽署合作備忘錄，Inova Semiconductors將提供ISELED和ILas技術和經驗，與隆達共同開發與推廣Smart LED市場。

隆達電子自2021年起即加入ISELED聯盟（ISELED Alliance），此次合作將擴展車用氛圍燈生態圈，使ISELED應用不再限於車內氛圍燈，更可延伸至車外照明，為ISELED拓展新的應用。同時，透過雙方合作亦鏈結歐系與亞系國際品牌車廠，提供符合市場需求的客製化氛圍燈產品。

富采深耕車用產業多年，具備全方位的車用光源解決方案，包含車用照明、車用顯示、車用感測，隆達積極推動Smart LED技術發展，已於2021年正式成為ISELED聯盟（ISELED Alliance）合作夥伴。

富采表示，此次透過與Inova Semiconductors的合作，將ISELED和ILaS技術應用於隆達的Smart LED中，每顆Smart LED封裝內藏LED晶粒及驅動IC，打造加值模組，除了驅動LED之外，該IC內建校準資料，並透過ILaS技術同步傳遞大量訊號和指令，實現顏色校準和模組內溫度補償，解決過去費時光源調教的痛點，大幅提升產品效能，為客戶提供高品質與成本優化的解決方案，並預計於2024年11月發布新產品。車用是富采集團重點發展領域之一，隆達亦整合集團資源，搭配晶電LED晶粒、隆達封裝及驅動IC，建構更完整的車用照明生態系。

隆達與Inova Semiconductors此次的合作除了擴大Smart LED的應用，未來也將導入更多終端車廠的車款設計中，象徵著雙方共同建立車用照明標準通訊網路及生態系，並與ISELED聯盟共同促進產業的發展，也為車用照明奠定新的里程碑。

LED 生態 隆達

延伸閱讀

奧運自由車／德國選手奧運賽中腹痛 衝進巴黎咖啡館解急

希特勒神話的形塑，造神運動只有「勝利」是唯一燃料

鞏固南海局勢 德、菲簽軍事協議

德國防長到訪菲律賓 盼兩國在軍備領域進行更加密切的合作

相關新聞

集邦：8月電視面板報價續跌 IT面板持平

集邦科技（TrendForce）5日公布8月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板8月報價維持7...

SEMICON Taiwan9月4日開展 將大秀台灣AI實力

全球半導體產業盛 的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展9月4日至6日在台北南港世貿展覽館開展，會中除了...

ESG永續環保與空間優化兼備 微星推出Cubi NUC迷你電腦

微星（2377）推出榮獲2024年紅點設計獎的掌上型迷你商務電腦「Cubi NUC」，經過精心製作與著重細節，讓時尚的外...

資安業者統計 科技業仍是駭客進行網路釣魚攻擊首選

根據網路安全平台業者 Check Point威脅情報部門數據顯示，2024 年第2季全球平均各組織每周網路攻擊達 1,6...

筆電雙 A 促銷搶暑期商機 華碩抽冰島來回機票

品牌雙A華碩（2357）、宏碁（2353）搶攻暑期商機，華碩5日宣布「AI新學期．輕享樂隨行」優惠開跑，9月22日前購買...

工研院攜手日本三井不動產 打造臺日半導體產業合作共贏生態圈

在臺日友好關係的基礎上，工研院日前與日本三井不動產（Mitsui Fudosan）簽署合作協議，開啟雙方在半導體產業及科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。