電子五哥中唯一未啟動接班 林百里「沒賺錢企圖心」揭廣達3年計畫

台灣電子科技業近年紛紛啟動接班，不過廣達目前仍由創辦人林百里領軍。日前林百里接受《遠見》團隊專訪時首度鬆口，主動表示：「電子五哥當中，自己是年紀最大的，也是唯一還未接班的一位」，針對廣達的未來，現在有「3年計畫」；「只要我還在（廣達）就會是專注Computer（運算）的工匠。」到底近年電子五哥們如何布局接班？台灣科技業也是否到了世代交替的關鍵時刻？

台灣電子科技業近年紛紛啟動接班傳承，台積電、台達電、鴻海等公司，紛紛交棒給新領導人，不過過往電子五哥中的老大哥廣達（2382），目前仍由創辦人林百里、梁次震共同領軍。此次林百里在接受《遠見》團隊專訪時，首度鬆口透露，針對廣達的未來，「現在有『3年計畫』，但是未來3年的盼望則沒有。」

林百里說：「電子五哥當中，自己是年紀最大的，也是唯一還未接班的一位」，「只要我還在，（廣達）就會是專注Computer（運算）的工匠。」

廣達林百里看到3大契機與應用

針對生成式AI推升廣達股價，日前更一度突破300元大關、最高來到345元，林百里笑道，「一直以來，我沒有什麼賺錢的企圖心，比起研發新產品的企圖心」，「股價是投資人給我們（廣達）的支持」。

林百里指出，全世界人才都正往AI聚集，因此相信：下一個科技大浪潮就是AI所帶來的；「而產業大潮來的時候，誰都說不準。」可以確定的是，今年、明年、後年這3年是AI的軍備競賽，隨著基本的武器逐漸完備，明後年我們的客人會有大幅度的成長。

關於廣達的未來，林百里看到3大契機：科技應用創新（AI：Artificial Intelligence）、思維行動改變（HI：Human Intelligence）、營運模式更新（BI：Business Intelligence）；同時看好AI的3大落地應用：智慧醫療、智慧製造、智慧交通。

至於AI之後是什麼？林百里認為，未來一切東西都是smart（智能化）了，AI不管製造需要，應用科技更需要，此外能源（Power Bank）、糧食都是大方向之一。而未來的消費性產品中，相信未來汽車都將配備智慧駕駛，而估計自駕車要正式上路的話，可能還需要二、三十年之後，希望能夠親眼目睹這天的來臨。

針對生成式AI推升廣達股價，日前更一度突破300元大關、最高來到345元，林百里笑道，「一直以來，我沒有什麼賺錢的企圖心，比起研發新產品的企圖心」，「股價是投資人給我們（廣達）的支持」。

對於子公司達明即將掛牌交易，林百里則說：「我已經想做法人了，因為董事長不是我、總經理也不是我。」以前王建煊曾說「手中有股票，心中無股價」，真的對投資不是那麼清楚。

林百里表示，自己現在每天在廣達時間不多，因為工程師都在做了，所以也不會忙於細節，但「做電腦是我的休閒」。

先前林百里曾說，高齡的定義是80歲，自己身體健康且頭腦好，會把接下來的時間貢獻給AI，拚到80歲，不輕言退休。至於廣達的「3年計畫」內容會是什麼？相信日後就會揭曉。

「電子五哥」一詞，最早是由鴻海創辦人郭台銘於2003年自家股東會中提出，當時指的是廣達、鴻海、華碩、仁寶、明基等；不過隨著公司發展、布局演進，時至今日，新電子五哥則為廣達、緯創、和碩、仁寶與英業達，鴻海因為營收規模遠超而不在電子五哥之列。

鴻海董事長劉揚偉宣布4月起內部啟動輪值CEO制度。 遠見記者張智傑攝

鴻海，華碩、英業達與仁寶都接班

2019年郭台銘在宣布參加總統大選前夕，欽點劉揚偉為接班人、擔任鴻海董事長。郭台銘認為劉揚偉不僅是「集團內的半導體專家」，更具有「經營能力勝過我」、「知人善任、選人用人」、「具有遠見」3大特質。而劉揚偉在接下鴻海董座大位後，不僅揮軍半導體，2021年更成立「MIH聯盟」強攻電動車、電池產業，如今成果豐碩。

但是今年身為董事長的劉揚偉宣布4月起內部啟動輪值CEO制度，引起外界不少好奇，新舉措成效仍在觀察中。

而華碩則因避免「利益衝突」，2007年成立和碩，2010年正式將品牌、代工業務加以分拆；2022年和碩營收達1.32兆元，在電子代工廠中規模僅次於鴻海。同年8月，和碩進行世代交替，擔任和碩執行長6年的廖賜政卸下職務，改由鄧國彥、鄭光志接棒，和碩新一代接班梯隊正式上陣，也是和碩首度施行雙執行長制。

仁寶在今年上半年完成傳承交棒。左起：顧問翁宗斌、總裁許勝雄、董事長陳瑞聰、總經理Anthony Peter Bonadero。 遠見記者黃菁慧攝

仁寶是金仁寶集團旗下代工大廠，則在今年上半年完成傳承交棒。原董事長許勝雄與兩位早期創業伙伴許文斌、周永嘉，先在2月底董事改選中退出董事會，許勝雄則接任金仁寶集團總裁；5月底股東大會會後董事會，推選原副董事長陳瑞聰接掌董座大位。據了解，許勝雄考量自身今年已經81歲，因此決定展開接班計畫。

至於英業達則已歷經三次接班。首先2008年，由創辦人、現任英業達會長的葉國一交棒給李詩欽、2017年再交給卓桐華，2023年則由葉國一之子葉力誠接棒，這也是電子五哥中首位的二代接班。

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