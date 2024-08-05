集邦：2030年VR／MR裝置出貨量上看3700萬台

根據集邦科技（TrendForce）最新近眼顯示裝置（Near-Eye Display）報告，歷經庫存去化，近眼顯示裝置整體出貨量將在未來幾年逐年增加。預期OLEDoS將主導高階VR/MR市場，技術占比於2030年提升至23%；而LCD將持續佔據主流市場，使用這項技術的近眼顯示裝置技術佔比為63%。

TrendForce定義VR/MR裝置為透過單一顯示元件實現沉浸式體驗的近眼顯示設備，強調透明穿透性、虛實應用場景結合的視為AR裝置。

TrendForce指出，VR/MR原已在娛樂、遊戲領域取得不錯的發展基礎，2024年Apple Vision Pro的加入，更為VR/MR應用開闢新局，目前售價偏高、服務內容有限的問題將隨時間發展獲改善。因此，TrendForce預估VR/MR裝置出貨量有機會在2030年達到3,730萬台，2023年至2030年間的年複合成長率(CAGR)為23%。

廠商布局帶動OLEDoS滲透VR/MR市場

根據TrendForce，Sony與Apple在Vision Pro的合作確立OLEDoS在高階VR/MR市場的主導地位，兩強聯手透露VR/MR設備將積極追求高解析度，也提升產業對OLEDoS的關注。

OLEDoS使用CMOS技術，透過頂發射OLED元件達到更高的發光效率，將OLEDoS產品解析度的基礎規格推升至3,000 PPI以上。TrendForce指出，由於CMOS製造技術複雜、良率偏低，導致OLEDoS顯示螢幕生產成本高，限制其滲透率成長。

TrendForce表示，除國際廠商踴躍佈局OLEDoS領域，視涯、京東方等中國廠商也持續跟進，將帶動這項技術未來在VR/MR裝置市場擴張，有助CMOS後續降低成本和改善良率。OLEDoS 在高階市場仍有潛力，TrendForce預估其技術占比將從2024年的7%上升至2030年的23%。

開發資源投入、顯示規格迭代鞏固LCD競爭力

在主流近眼顯示裝置市場，受惠於Meta對性價比的考量，LCD技術始終為主宰。然而，這些裝置持續追求更高解析度和畫質，而LCD產品僅有1,200 PPI的顯示規格，已遭受其他技術的挑戰。TrendForce預估，2024年LCD近眼顯示產品出貨規模為680萬台，較2023年減少約5.6%。

TrendForce指出，LCD各項複雜的零組件尚有優化空間。例如，改良液晶材料以降低暈眩感，以及升級背板技術將解析度改善至高於1,500 PPI。京東方投入眾多開發資源於LCD在近眼顯示的應用，LCD在 VR/MR 設備的顯示規格也不斷更新迭代，將維持這項技術在中低階市場的強勁競爭力。TrendForce預估，2030年LCD技術占比為63%。

OLED技術占比維持13%至15%間

在OLED製作過程，蒸鍍後發光材料無法完全覆蓋顯示螢幕，易加深VR/MR裝置使用時的「紗窗效應」。TrendForce表示，OLED技術在高階市場的競爭力不及OLEDoS，性價比也無法與LCD產品匹敵，加上OLED在VR/MR市場應用多依賴特定廠商，其滲透率長期受限。TrendForce預估，2024至2030年OLED在VR/MR市場中的技術占比將保持在13%到15%。