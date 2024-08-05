ESG永續環保與空間優化兼備 微星推出Cubi NUC迷你電腦

微星（2377）推出榮獲2024年紅點設計獎的掌上型迷你商務電腦「Cubi NUC」，經過精心製作與著重細節，讓時尚的外型設計可無縫融入到任何工作空間或家庭環境中。Cubi NUC 迷你商務電腦含有42.9% PCR塑膠，減少了送往垃圾掩埋場的塑膠廢物，與使用FSC認證的紙箱包材，符合微星對永續發展和環境責任的承諾。

獨家「Power Meter」是一款創新軟體工具，可提供有關能源消耗和環境影響的資訊。它可以計算碳排放和電力成本，使用戶能夠做出明智的決策並最大限度地減少生態足跡。該軟體還具有一鍵式省電按鈕，使用戶能夠在不影響效能的情況下節省能源。這使用戶能夠在享受尖端技術的同時為可持續的未來做出貢獻。

「MSI Power Link」 主要目的是讓用戶能夠透過MSI特定顯示器上的電源按鈕開啟僅有0.826升體積的Cubi NUC主機電源，無需在使用主機上的電源按鈕進行開關機，提升用戶「簡化啟動」與「空間優化」。

為專業使用者量身定製，最高搭載10核心12執行緒 Intel Core 7 150U 處理器，提供更快、更可靠的效能。它還具有5.40 GHz頻率和Intel Turbo Boost Max技術3.0，使用者能夠輕鬆處理各種應用程式的多任務。雙通道DDR5記憶體可以用戶提高工作效率，快速處理大量資料和複雜的多工任務，減少等待和延遲時間。同時還有內建「Thunderbolt 4」支援高達100W電力傳輸輸入，絕對是商務人士單一連接埠供電和顯示的絕佳選擇。

「Cubi NUC迷你商務電腦」除了承襲Cubi系列支援VESA安裝外，還擁有「dTPM 2.0」、「Kensington Lock」硬體防盜設計，針對敏感的資料和密碼進行加密儲存，實現資安保護。「DUAL 2.5G LAN」不僅有驚人的速度，還能簡化故障排除並強化網路分段、安全性與負載平衡問題。