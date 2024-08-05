快訊

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

ESG永續環保與空間優化兼備 微星推出Cubi NUC迷你電腦

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
ESG永續環保與空間優化兼備，微星推出Cubi NUC系列迷你電腦。微星／提供
ESG永續環保與空間優化兼備，微星推出Cubi NUC系列迷你電腦。微星／提供

微星（2377）推出榮獲2024年紅點設計獎的掌上型迷你商務電腦「Cubi NUC」，經過精心製作與著重細節，讓時尚的外型設計可無縫融入到任何工作空間或家庭環境中。Cubi NUC 迷你商務電腦含有42.9% PCR塑膠，減少了送往垃圾掩埋場的塑膠廢物，與使用FSC認證的紙箱包材，符合微星對永續發展和環境責任的承諾。

獨家「Power Meter」是一款創新軟體工具，可提供有關能源消耗和環境影響的資訊。它可以計算碳排放和電力成本，使用戶能夠做出明智的決策並最大限度地減少生態足跡。該軟體還具有一鍵式省電按鈕，使用戶能夠在不影響效能的情況下節省能源。這使用戶能夠在享受尖端技術的同時為可持續的未來做出貢獻。

「MSI Power Link」 主要目的是讓用戶能夠透過MSI特定顯示器上的電源按鈕開啟僅有0.826升體積的Cubi NUC主機電源，無需在使用主機上的電源按鈕進行開關機，提升用戶「簡化啟動」與「空間優化」。

為專業使用者量身定製，最高搭載10核心12執行緒 Intel Core 7 150U 處理器，提供更快、更可靠的效能。它還具有5.40 GHz頻率和Intel Turbo Boost Max技術3.0，使用者能夠輕鬆處理各種應用程式的多任務。雙通道DDR5記憶體可以用戶提高工作效率，快速處理大量資料和複雜的多工任務，減少等待和延遲時間。同時還有內建「Thunderbolt 4」支援高達100W電力傳輸輸入，絕對是商務人士單一連接埠供電和顯示的絕佳選擇。

「Cubi NUC迷你商務電腦」除了承襲Cubi系列支援VESA安裝外，還擁有「dTPM 2.0」、「Kensington Lock」硬體防盜設計，針對敏感的資料和密碼進行加密儲存，實現資安保護。「DUAL 2.5G LAN」不僅有驚人的速度，還能簡化故障排除並強化網路分段、安全性與負載平衡問題。

紅點設計獎 軟體

延伸閱讀

AI迎盛世 英特爾卻巨星殞落…和台積電兩樣情！謝金河：已到換CEO關鍵時刻

遠東徐旭東列企業領袖百強

上櫃公司入口網 上線

全民權證／台達電 二檔帶勁

相關新聞

SEMICON Taiwan9月4日開展 將大秀台灣AI實力

全球半導體產業盛 的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展9月4日至6日在台北南港世貿展覽館開展，會中除了...

ESG永續環保與空間優化兼備 微星推出Cubi NUC迷你電腦

微星（2377）推出榮獲2024年紅點設計獎的掌上型迷你商務電腦「Cubi NUC」，經過精心製作與著重細節，讓時尚的外...

資安業者統計 科技業仍是駭客進行網路釣魚攻擊首選

根據網路安全平台業者 Check Point威脅情報部門數據顯示，2024 年第2季全球平均各組織每周網路攻擊達 1,6...

筆電雙 A 促銷搶暑期商機 華碩抽冰島來回機票

品牌雙A華碩（2357）、宏碁（2353）搶攻暑期商機，華碩5日宣布「AI新學期．輕享樂隨行」優惠開跑，9月22日前購買...

工研院攜手日本三井不動產 打造臺日半導體產業合作共贏生態圈

在臺日友好關係的基礎上，工研院日前與日本三井不動產（Mitsui Fudosan）簽署合作協議，開啟雙方在半導體產業及科...

英業達啟動 「5G擴散計畫」SMT 生產效率拚增30%

電電公會為響應數發部推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，攜手英業達（2356）召開「智慧製造數位轉型研討會」，並由集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。