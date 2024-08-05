快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

宇康醫電獲「十大高齡友善科技」獎 高齡健康與運動科技雙突破

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
總統賴清德參訪宇康醫電產品「銀髮族悠健環檢測評估系統」。圖／業者提供
總統賴清德參訪宇康醫電產品「銀髮族悠健環檢測評估系統」。圖／業者提供

中光電（5371）旗下子公司宇康醫電，於首屆高齡健康產業博覽會大放異彩，榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，以表彰其在高齡健康科技領域之卓越貢獻。宇康醫電作為銀髮科技創新者，除致力於「健康照護」、「快樂生活」、「智慧服務」等三大高齡生活需求外，其「銀髮族悠健環檢測評估系統」呼應此次展會「健康不長照」高齡生活核心理念，因而獲得殊榮。

「銀髮族悠健環檢測評估系統」自眾多競爭產品中脫穎而出，該系統主要特點包括：

全面體適能評估與數據管理

．協助使用者制定客製化運動建議，從而提升高齡者健康成效。

實用性與創新性兼具

．分站設計大幅縮短民眾排隊等待時間。

． 安裝簡便且具備精準感測功能。

． 檢測人員攜帶方便，無場地限制。

隱藏的經濟效益

． 在長照服務產業應用中有著巨大的潛力。

．有望帶動健康運動服務、食品及保險等產業正向利益。

此外，宇康醫電在運動科技領域的表現同樣亮眼。其體適能檢測評估產品與後續運動處方緊密相連，宇康uGym數位健身房提供數位化感測數據蒐集分析技術和3D運動遊戲體驗應用，可廣泛應用於飛輪、跑步機、划船、輕艇和跳床等運動器材中，使運動更加高效、有趣。除了導入連鎖健身房外，划船與輕艇更獲選為數位發展部「新現代五項科技運動會」指定項目。宇康的創新技術提供使用者在提升運動效果的同時，還增添運動樂趣，展示其在運動科技領域的強大實力。

宇康醫電於首屆高齡健康產業博覽會展出「銀髮族悠健環檢測評估系統」等多項運動科技產品。圖／業者提供
宇康醫電於首屆高齡健康產業博覽會展出「銀髮族悠健環檢測評估系統」等多項運動科技產品。圖／業者提供
賴清德總統頒發「10大高齡友善科技、產品與服務」獎牌予宇康醫電總經理盧東宏。圖／業者提供
賴清德總統頒發「10大高齡友善科技、產品與服務」獎牌予宇康醫電總經理盧東宏。圖／業者提供

運動 長照

延伸閱讀

是個《咒術迴戰》粉！奧運台灣輕艇好手吳少璿出發前重現脹相赤血操術

麟洋再奪金！蔣萬安宣布大放送 運動中心健身房一周免費

奧運輕艇／極限激流越野賽 吳少璿、張筑涵預賽止步

高齡健康產業博覽會 花蓮慈濟傳授如何讓中高齡員工發光

相關新聞

資安業者統計 科技業仍是駭客進行網路釣魚攻擊首選

根據網路安全平台業者 Check Point威脅情報部門數據顯示，2024 年第2季全球平均各組織每周網路攻擊達 1,6...

筆電雙 A 促銷搶暑期商機 華碩抽冰島來回機票

品牌雙A華碩（2357）、宏碁（2353）搶攻暑期商機，華碩5日宣布「AI新學期．輕享樂隨行」優惠開跑，9月22日前購買...

工研院攜手日本三井不動產 打造臺日半導體產業合作共贏生態圈

在臺日友好關係的基礎上，工研院日前與日本三井不動產（Mitsui Fudosan）簽署合作協議，開啟雙方在半導體產業及科...

英業達啟動 「5G擴散計畫」SMT 生產效率拚增30%

電電公會為響應數發部推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，攜手英業達（2356）召開「智慧製造數位轉型研討會」，並由集團...

AI 最早「稱呼」曝光 英業達高管揭：這4個時期的變化

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單...

英飛凌攜手聯發科 推出創新智慧座艙方案

英飛凌今日宣布攜手聯發科（2454）及其他設計公司合作夥伴，共同開發一款基於英飛凌TRAVEO CYT4DN 微控制器系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。