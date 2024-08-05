宇康醫電獲「十大高齡友善科技」獎 高齡健康與運動科技雙突破
中光電（5371）旗下子公司宇康醫電，於首屆高齡健康產業博覽會大放異彩，榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，以表彰其在高齡健康科技領域之卓越貢獻。宇康醫電作為銀髮科技創新者，除致力於「健康照護」、「快樂生活」、「智慧服務」等三大高齡生活需求外，其「銀髮族悠健環檢測評估系統」呼應此次展會「健康不長照」高齡生活核心理念，因而獲得殊榮。
「銀髮族悠健環檢測評估系統」自眾多競爭產品中脫穎而出，該系統主要特點包括：
全面體適能評估與數據管理
．協助使用者制定客製化運動建議，從而提升高齡者健康成效。
實用性與創新性兼具
．分站設計大幅縮短民眾排隊等待時間。
． 安裝簡便且具備精準感測功能。
． 檢測人員攜帶方便，無場地限制。
隱藏的經濟效益
． 在長照服務產業應用中有著巨大的潛力。
．有望帶動健康運動服務、食品及保險等產業正向利益。
此外，宇康醫電在運動科技領域的表現同樣亮眼。其體適能檢測評估產品與後續運動處方緊密相連，宇康uGym數位健身房提供數位化感測數據蒐集分析技術和3D運動遊戲體驗應用，可廣泛應用於飛輪、跑步機、划船、輕艇和跳床等運動器材中，使運動更加高效、有趣。除了導入連鎖健身房外，划船與輕艇更獲選為數位發展部「新現代五項科技運動會」指定項目。宇康的創新技術提供使用者在提升運動效果的同時，還增添運動樂趣，展示其在運動科技領域的強大實力。
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