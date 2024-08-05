宇康醫電獲「十大高齡友善科技」獎 高齡健康與運動科技雙突破

中光電（5371）旗下子公司宇康醫電，於首屆高齡健康產業博覽會大放異彩，榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，以表彰其在高齡健康科技領域之卓越貢獻。宇康醫電作為銀髮科技創新者，除致力於「健康照護」、「快樂生活」、「智慧服務」等三大高齡生活需求外，其「銀髮族悠健環檢測評估系統」呼應此次展會「健康不長照」高齡生活核心理念，因而獲得殊榮。

「銀髮族悠健環檢測評估系統」自眾多競爭產品中脫穎而出，該系統主要特點包括：

全面體適能評估與數據管理

．協助使用者制定客製化運動建議，從而提升高齡者健康成效。

實用性與創新性兼具

．分站設計大幅縮短民眾排隊等待時間。

． 安裝簡便且具備精準感測功能。

． 檢測人員攜帶方便，無場地限制。

隱藏的經濟效益

． 在長照服務產業應用中有著巨大的潛力。

．有望帶動健康運動服務、食品及保險等產業正向利益。