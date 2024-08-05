資安業者統計 科技業仍是駭客進行網路釣魚攻擊首選

根據網路安全平台業者 Check Point威脅情報部門數據顯示，2024 年第2季全球平均各組織每周網路攻擊達 1,636 次，比去年同期增加 30%；台灣各組織平均每周遭受 4,061 次攻擊，為全球近 2.5 倍。在品牌網路釣魚攻擊中，科技業仍是最常被冒充的產業，其次為社交網路和銀行業。

Check Point Research 同時發布《2024 年第2季品牌網路釣魚報告》，揭示網路犯罪者企圖竊取個人資料或付款資料時最常冒充的品牌，其中微軟（Microsoft）仍是網路釣魚攻擊中最常被冒充的品牌，在所有攻擊中占比超過一半（57%）；高居第2的蘋果（Apple）（10%）從 2024 年第1季的第4位躍升至第2位；LinkedIn仍位列第3，占比 7%。與此同時，愛迪達（adidas）、WhatsApp 和 Instagram 自 2022 年以來首次進入榜單前十。

由於科技公司通常掌握各種敏感資訊，包括個人資料、財務資訊及其他帳戶的存取權限，因此成為攻擊者的重要目標。提供電子郵件、雲端儲存及線上購物等服務的微軟、Google和亞馬遜等公司均榜上有名，意味在品牌網路釣魚攻擊中，人們更有可能對看似來自這些關鍵服務供應商的電子郵件作出回應。

Check Point Software 數據研究經理 Omer Dembinsky 強調，網路釣魚攻擊仍是主要網路威脅之一，且往往是更大規模供應鏈攻擊活動的起點。為了防範網路釣魚攻擊，使用者應驗證寄件者的電子郵件地址，切勿點擊來歷不明的連結，並在帳戶上啟用多重身份驗證（MFA）。此外，使用安全防護軟體並確保即時更新也有助於檢測和阻止網路釣魚攻擊。