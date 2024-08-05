筆電雙 A 促銷搶暑期商機 華碩抽冰島來回機票

品牌雙A華碩（2357）、宏碁（2353）搶攻暑期商機，華碩5日宣布「AI新學期．輕享樂隨行」優惠開跑，9月22日前購買ASUS或ROG筆電/桌機/AiO/電競掌機指定機種 ，即可抽「夢幻冰島來回機票」(價值60,000元)；ASUS AI筆電指定機種 ，登錄最高享3,000電子禮券。

華碩教育商店首次登錄送購物金500元，全通路購買ASUS Vivobook/ TUF Gaming指定機種，加碼送1,000元電子禮券。

華碩ASUS VIP會員權益加碼再升級，首次加入會員即贈華碩官方商城1,500元商品優惠券，會員生日月最高送300元購物金 ，註冊產品即可獲得禮享回饋點數，點數可於華碩官方商城折抵消費、兌換豐富獎勵或額外加值服務，效期從1年延長至2年。

宏碁上周啟動Acer Day品牌日活動，今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題，推出多元AI創新科技，包括Swift Go、Swift 14 AI輕薄AI筆電、Aspire C、RevoBox AI電腦，並祭出大量折扣優惠。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，Acer Day campaign年年帶動銷售，受到消費者與通路夥伴的肯定迴響。今年的活動藉由主題「AI'm Limitless」在突顯Acer的AI驅動和多樣化產品如何提升用戶體驗，透過創意促成發展可能性。

宏碁2017年發起的Acer Day活動，今年邁入第八年，今年Acer Day活動號召名人包括超人氣女團、歌手、設計師、旅遊部落客等等一同響應。

此外，慶祝Acer Day，宏碁陸續於Acer官方商城、MOMO購物網、PChome24h購物及蝦皮商城等，進行Acer獨有品牌活動，推出眾多優惠，最高下殺1.7萬元。