快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

TrendForce：2030年 VR／MR 裝置出貨量上看3700萬台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據TrendForce最新近眼顯示裝置(Near-Eye Display)報告，歷經庫存去化，近眼顯示裝置整體出貨量將在未來幾年逐年增加。預期OLEDoS將主導高階VR/MR市場，技術占比於2030年提升至23%；而LCD將持續佔據主流市場，使用這項技術的近眼顯示裝置技術佔比為63%。此外，TrendForce預估，VR/MR裝置出貨量有機會在2030年達到3,730萬台，2023年至2030年間的年複合成長率(CAGR)為23%。

TrendForce定義VR/MR裝置為透過單一顯示元件實現沉浸式體驗的近眼顯示設備，強調透明穿透性、虛實應用場景結合的視為AR裝置。

TrendForce指出，VR/MR原已在娛樂、遊戲領域取得不錯的發展基礎，2024年Apple Vision Pro的加入，更為VR/MR應用開闢新局，目前售價偏高、服務內容有限的問題將隨時間發展獲改善。因此，TrendForce預估VR/MR裝置出貨量有機會在2030年達到3,730萬台，2023年至2030年間的年複合成長率(CAGR)為23%。

根據TrendForce，Sony與Apple在Vision Pro的合作確立OLEDoS在高階VR/MR市場的主導地位，兩強聯手透露VR/MR設備將積極追求高解析度，也提升產業對OLEDoS的關注。

OLEDoS使用CMOS技術，透過頂發射OLED元件達到更高的發光效率，將OLEDoS產品解析度的基礎規格推升至3,000 PPI以上。TrendForce指出，由於CMOS製造技術複雜、良率偏低，導致OLEDoS顯示螢幕生產成本高，限制其滲透率成長。

TrendForce表示，除國際廠商踴躍佈局OLEDoS領域，視涯、京東方等中國大陸廠商也持續跟進，將帶動這項技術未來在VR/MR裝置市場擴張，有助CMOS後續降低成本和改善良率。OLEDoS 在高階市場仍有潛力，TrendForce預估其技術占比將從2024年的7%上升至2030年的23%。

在主流近眼顯示裝置市場，受惠於Meta對性價比的考量，LCD技術始終為主宰。然而，這些裝置持續追求更高解析度和畫質，而LCD產品僅有1,200 PPI的顯示規格，已遭受其他技術的挑戰。TrendForce預估，2024年LCD近眼顯示產品出貨規模為680萬台，較2023年減少約5.6%。

TrendForce指出，LCD各項複雜的零組件尚有優化空間。例如，改良液晶材料以降低暈眩感，以及升級背板技術將解析度改善至高於1,500 PPI。京東方投入眾多開發資源於LCD在近眼顯示的應用，LCD在 VR/MR 設備的顯示規格也不斷更新迭代，將維持這項技術在中低階市場的強勁競爭力。TrendForce預估，2030年LCD技術占比為63%。

在OLED製作過程，蒸鍍後發光材料無法完全覆蓋顯示螢幕，易加深VR/MR裝置使用時的「紗窗效應」。TrendForce表示，OLED技術在高階市場的競爭力不及OLEDoS，性價比也無法與LCD產品匹敵，加上OLED在VR/MR市場應用多依賴特定廠商，其滲透率長期受限。TrendForce預估，2024至2030年OLED在VR/MR市場中的技術占比將保持在13%到15%。

延伸閱讀

AI晶片先進封裝供應吃緊 台廠搶攻扇出型面板級封裝

TCL華星成LGD廣州廠優先競買方 韓企進一步退出LCD領域

陸躍手機OLED全球一哥

加關稅前搶買 中電動車在歐盟銷量攀高

相關新聞

SEMICON Taiwan9月4日開展 將大秀台灣AI實力

全球半導體產業盛 的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展9月4日至6日在台北南港世貿展覽館開展，會中除了...

資安業者統計 科技業仍是駭客進行網路釣魚攻擊首選

根據網路安全平台業者 Check Point威脅情報部門數據顯示，2024 年第2季全球平均各組織每周網路攻擊達 1,6...

筆電雙 A 促銷搶暑期商機 華碩抽冰島來回機票

品牌雙A華碩（2357）、宏碁（2353）搶攻暑期商機，華碩5日宣布「AI新學期．輕享樂隨行」優惠開跑，9月22日前購買...

工研院攜手日本三井不動產 打造臺日半導體產業合作共贏生態圈

在臺日友好關係的基礎上，工研院日前與日本三井不動產（Mitsui Fudosan）簽署合作協議，開啟雙方在半導體產業及科...

英業達啟動 「5G擴散計畫」SMT 生產效率拚增30%

電電公會為響應數發部推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，攜手英業達（2356）召開「智慧製造數位轉型研討會」，並由集團...

AI 最早「稱呼」曝光 英業達高管揭：這4個時期的變化

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。