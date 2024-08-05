英業達啟動 「5G擴散計畫」SMT 生產效率拚增30%

電電公會為響應數發部推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，攜手英業達（2356）召開「智慧製造數位轉型研討會」，並由集團資深副總經理陳逸萍及旗下5G專網解決方案處余曜成、陳建成現身分享集團在「5G專頻專網」、「AI創新應用」、「Edge AI產業」的實際應用狀況，團隊也期盼藉「5G擴散計畫」將人員投入之生產效率提升30%、SMT之整體設備效率力拚提升30%。

電電公會副秘書長宋雯霈表示，全球市場的競爭已越發激烈，工廠唯有透過將「物聯網、大數據、雲端運算、人工智慧」等技術導入產線，竭力將生產製造的每一個環節，都提升至「高度智慧化」與「客製化」，依據客戶的需求快速的生產出客製化產品，並藉由數位工具達成戰情管理，才能取得一線生機。面對席捲而來的市場競爭壓力，公會為協助國內企業大廠完成轉型、並進一步逐步改善、升級，特舉辧本場活動，針對企業智慧製造轉型實務及相關AI應用進行主題分享，以提升企業競爭力。

據悉，研討會分享的重點除了闡述Edge AI邊緣運算運用在智慧工廠的架構，也展示電腦視覺AIAOI的應用案例。導入數位雙生的工廠配備多種安全與巡檢的功能，包含異常告警、定位、AR智慧巡檢、智慧表頭讀取、遠程協作、e-Fencing、臉部辨識與PPE個人安全裝備穿戴辨識等等。英業達預計在5G擴散計畫中獲得以下效益：人員投入之生產效率可提升30%、SMT之整體設備效率提升30%。