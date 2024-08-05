快訊

6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

英業達啟動 「5G擴散計畫」SMT 生產效率拚增30%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會、英業達攜手召開「智慧製造數位轉型研討會」。記者吳康瑋／攝影
電電公會、英業達攜手召開「智慧製造數位轉型研討會」。記者吳康瑋／攝影

電電公會為響應數發部推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，攜手英業達（2356）召開「智慧製造數位轉型研討會」，並由集團資深副總經理陳逸萍及旗下5G專網解決方案處余曜成、陳建成現身分享集團在「5G專頻專網」、「AI創新應用」、「Edge AI產業」的實際應用狀況，團隊也期盼藉「5G擴散計畫」將人員投入之生產效率提升30%、SMT之整體設備效率力拚提升30%。

電電公會副秘書長宋雯霈表示，全球市場的競爭已越發激烈，工廠唯有透過將「物聯網、大數據、雲端運算、人工智慧」等技術導入產線，竭力將生產製造的每一個環節，都提升至「高度智慧化」與「客製化」，依據客戶的需求快速的生產出客製化產品，並藉由數位工具達成戰情管理，才能取得一線生機。面對席捲而來的市場競爭壓力，公會為協助國內企業大廠完成轉型、並進一步逐步改善、升級，特舉辧本場活動，針對企業智慧製造轉型實務及相關AI應用進行主題分享，以提升企業競爭力。

據悉，研討會分享的重點除了闡述Edge AI邊緣運算運用在智慧工廠的架構，也展示電腦視覺AIAOI的應用案例。導入數位雙生的工廠配備多種安全與巡檢的功能，包含異常告警、定位、AR智慧巡檢、智慧表頭讀取、遠程協作、e-Fencing、臉部辨識與PPE個人安全裝備穿戴辨識等等。英業達預計在5G擴散計畫中獲得以下效益：人員投入之生產效率可提升30%、SMT之整體設備效率提升30%。

對此，陳逸萍坦言，自己很榮幸這次能與製造同業分享工廠導入5G專案的經驗，提供5G專網的現況與優勢資訊，也很感謝電電公會及數發部的支持，展望未來，英業達將持續推動各方面技術的創新研發，並進一步將應用擴散到國內不同製造業場域中，並與國外的合作夥伴交流深化，讓5G專網的CT與OT應用產值深化，共同推動智慧製造的數位轉型。

英業達5G專網解決方案處經理余曜成。記者吳康瑋／攝影
英業達5G專網解決方案處經理余曜成。記者吳康瑋／攝影
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影
英業達5G專網解決方案處資深經理陳建成。記者吳康瑋／攝影
英業達5G專網解決方案處資深經理陳建成。記者吳康瑋／攝影

5G AI

延伸閱讀

AI 最早「稱呼」曝光 英業達高管揭：這4個時期的變化

英業達、立積 認購火

川普槍擊案恐釀「黑天鵝」？台廠高管：製造業憂心重重

美超微攜英業達、是方啟動「AICC聯盟」 以溫水液冷加持

相關新聞

英業達啟動 「5G擴散計畫」SMT 生產效率拚增30%

電電公會為響應數發部推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，攜手英業達（2356）召開「智慧製造數位轉型研討會」，並由集團...

AI 最早「稱呼」曝光 英業達高管揭：這4個時期的變化

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單...

英飛凌攜手聯發科 推出創新智慧座艙方案

英飛凌今日宣布攜手聯發科（2454）及其他設計公司合作夥伴，共同開發一款基於英飛凌TRAVEO CYT4DN 微控制器系...

崇越上半每股純益9.52元 創歷年同期新高

AI、高效能運算（HPC）等應用為半導體先進製程帶來爆發性商機，台灣半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）第2...

中嘉版權費談判僵局HBO等頻道恐斷訊 NCC：安排調處

HBO頻道代理商永鑫多媒體跟有線電視系統業者中嘉因版權費談判陷僵局，永鑫16日將停止傳送HBO、ANIMAX等12頻道訊...

美達科技攜手元大銀 開辦員工持股信託

美達科技（6735）經董事會通過辦理「員工持股信託」案，選定由元大金控旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方簽訂員工持股信託契約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。