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AI 最早「稱呼」曝光 英業達高管揭：這4個時期的變化

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單，就連超級AI晶片GB200也都取得不小的訂單占比。而集團資深副總經理陳逸萍除了現身分享，在數位轉型的巨浪之下，台廠的最佳應對之道外，也親揭「AI人工智慧技術」最早的叫法，以及後續稱呼的衍變。

據悉，英業達作為台鏈AI伺服器代工廠的一員，不僅成功緊握上游晶片廠輝達（NVIDIA）在AI伺服器水冷專案方面的供應訂單，甚至連其主機板的設計大單也都入手，就連最新發布的超級AI晶片GB200，也都取得不小的訂單佔比。對此，陳逸萍分享，英業達在數位轉型的衝擊之下，卻還能取得如此的成果，其中「智慧工廠」就發揮了不小的幫助。

英業達近年積極投入AI技術的創新研發，而在AI智慧機器人領域，更憑藉機體的運動（Locomotion）、感知（Perception）、與操控性（Manipulation）上具有深厚的底子，以及成熟的機器人作業系統（ROS）開發經驗，在市場上頗富盛名。英業達也透過將其技術實際導入旗下工廠來加速生產效能，實現智慧工廠的目標，也讓廠區內全域，幾乎都可見導入5G AIoT的實際應用成果。

談及最近超夯的「AI」題材，陳逸萍坦言，目前全球都是以AI掛帥，不過實際上AI最早可以回溯到1950年代，不過最初市場因為不熟悉AI這個概念，因此普遍各家業者也都根本沒有投入學習，而他自己則是在1990年才開始學AI。他透露，當時在1990年代「AI」被稱為「機器學習（machine learning）」，然后到2010年則又換了一個稱呼，改成「深度學習（deep learning）」，而AI一路發展至今，直到2020年才終於被人稱為「生成式AI」。

展望未來，陳逸萍表示，目前旗下智慧工廠的佈建從最早的大陸重慶開始，一路延伸到上海、越南、馬來西亞等地，連重要的墨西哥廠區、以及去年底投產的泰國廠都已進行智慧化，他坦言，發展「智慧工廠」的重點，在於如何增進該廠的自動化技術，而未來英業達將繼續攜手各合作夥伴，持續提升工廠產能及「良率」，讓旗下客戶能在更短的時間內完成出貨。

陳逸萍指出，台灣近日才遭遇近五年來最強的颱風侵襲，自己很感謝台北市沒有淹水，因為英業達總部就位在台北，而高雄淹水災情嚴重，他希望未來「AI人工智慧技術」能再更升級、變得更加精準，不僅期盼能提早預測到災情、也要及時的向居民示警，才能讓大家有辦法及時應對，這個道理也同時套用在各行各業上，希望未來能繼續攜手大家一起加油。

AI 英業達

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