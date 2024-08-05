英飛凌攜手聯發科 推出創新智慧座艙方案

英飛凌今日宣布攜手聯發科（2454）及其他設計公司合作夥伴，共同開發一款基於英飛凌TRAVEO CYT4DN 微控制器系列和入門級聯發科技Dimensity Auto SoC解決方案的易用型座艙方案，減少硬體和軟體的系統物料成本 。

英飛凌表示，汽車產業正朝著數位座艙的趨勢發展，儀表板上的按鈕和控制器逐漸消失，取而代之的是先進的顯示器。作為車輛中的關鍵系統之一，數位座艙系統需要為車輛使用者提供高性能功能，同時滿足功能安全目標。傳統的實現方法是使用高性能系統級晶片（SoC）與虛擬管理程式（hypervisor）來運行數位座艙系統。然而，要建置這類系統的前期投資高達七位數歐元之譜，同時作業系統和虛擬管理程式的授權費用也增加了系統的總成本，使其在中低階車款缺乏經濟的吸引力。

因此，英飛凌攜手聯發科等合作夥伴，共同開發了一款基於英飛凌TRAVEO CYT4DN 微控制器系列和入門級聯發科技Dimensity Auto SoC解決方案，在這款易於使用的座艙方案中，英飛凌CYT4DN 微控制器發揮作為 SoC 安全守護者 (safety companion) 的功能，滿足車載儀表的ASIL-B安全目標。TRAVEO MCU監控由SoC呈送的內容，並在發生錯誤時接管，並以減少功能的方式繼續運作，同時還執行常規的安全守護功能，例如與汽車網絡的通訊。

聯發科汽車產品線副總經理 Xiong Jian表示，聯發科的汽車SoC結合英飛凌的TRAVEO T2G 微控制器，將為車廠和Tier 1公司提供一個具有成本效益的座艙解決方案，為入門級車款帶來新的可能性。