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崇越上半每股純益9.52元 創歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長潘重良。圖/崇越提供
崇越董事長潘重良。圖/崇越提供

AI、高效能運算（HPC）等應用為半導體先進製程帶來爆發性商機，台灣半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）第2季財報繳出不錯成績。季營收達137.9億元，季增15.6%，年增14.4%，創歷史同期新高；母公司稅後純益達10.2億元，季增31.7%，年成長大幅增加52.4%；第2季每股純益5.41元，季增31.6%、年增46.6%，純益及每股純益雙雙改寫單季新高紀錄。

今年上半年，崇越科技累計營收達257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；母公司業主淨利達17.96億元，年增27.4%；上半年每股純益達9.52元，同創歷年同期新高。

在新興應用驅動下，帶動矽晶圓、光阻、研磨液，石英等關鍵材料銷售暢旺；除掌握晶圓製造至封裝測試全製程的關鍵材料、零組件和設備外，崇越科技也積極開發封裝膠、散熱材、膜材、電鍍液等產品，以因應CoWoS先進封裝產能供不應求的市場需要。

崇越科技積極打造國際供應鏈平台，去年8月於日本九州成立熊本營業所；今年7月於美國德州達拉斯設立新據點，並號召8家台灣半導體材料、設備供應商，首度參展美國西部國際半導體展，集結材料、設備、零組件等整合性方案組建半導體供應鏈平台。

環保綠能方面，除了兩岸多項大型廢水處理、機電空調專案持續進行中，還陸續接洽新加坡，越南、馬來西亞等半導體廠、電子廠等環保工程案，從晶圓廠設計到整廠建設，提供節能環保的整合方案。

展望全年，崇越科技董事長潘重良樂觀表示，庫存去化逐漸告終，以及海外客戶新廠產能開出，今年全年營收及獲利皆有望再創新猷。

半導體 崇越科技

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