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攻車電商機 英飛凌與聯發科開發易用型數位座艙方案

中央社／ 新竹5日電

英飛凌科技（Infineon）今天宣布，攜手聯發科共同開發易用型數位座艙方案，有助於減少硬體和軟體系統物料成本。

英飛凌發布新聞稿指出，這款易用型數位座艙方案搭載英飛凌的TRAVEO CYT4DN微控制器和聯發科入門級的Dimensity Auto系統單晶片（SoC）解決方案。

英飛凌表示，TRAVEO CYT4DN是TRAVEO T2G微控制器系列的成員，專為汽車系統如儀表組和抬頭顯示器所設計，採用40奈米製程，具有2.5D圖形引擎、音頻處理、2個Arm Cortex-M7 CPU，主處理速度可達320 MHz，還有1個Arm Cortex-M0+ CPU負責周邊和安全處理。

英飛凌指出，汽車產業正朝著數位座艙的趨勢發展，儀表板上的按鈕和控制器逐漸消失，取而代之的是先進的顯示器。數位座艙系統需要為車輛使用者提供高性能，同時滿足功能安全目標。

傳統數位座艙系統是由高性能系統晶片與虛擬管理程式運行，英飛凌表示，建置這類系統的前期投資達上百萬歐元，成本高昂，在中低階車款缺乏經濟吸引力，與聯發科合作將可提供具有成本效益的座艙解決方案。

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