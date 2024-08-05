快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中嘉版權費談判僵局HBO等頻道恐斷訊 NCC：安排調處

中央社／ 台北5日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

HBO頻道代理商永鑫多媒體跟有線電視系統業者中嘉因版權費談判陷僵局，永鑫16日將停止傳送HBO、ANIMAX等12頻道訊號，恐影響全台約百萬收視戶。NCC今天表示，將盡快安排雙方調處，調處期間不能斷訊，若調處不成業者仍可持續協商。

有線電視系統業者與頻道代理商每年都會定期協商版權費，近期傳出中嘉跟頻道代理商永鑫多媒體在版權費談不攏，永鑫已正式發文中嘉，通知8月16日將停止傳送HBO等頻道訊號。

中嘉今天表示，不放棄持續協商，已向NCC提出調處申請，期待在NCC協助下，能以保障收視戶權益為前提，盡快達成共識。

NCC官員表示，已收到中嘉的調處申請，近期將盡快安排調處會議，調處期間不能斷訊，主要是希望雙方都可以坐下來談，即便調處不成立，雙方仍可以持續協調。

依照過去經驗，業者間的調處若沒成立，後續仍可持續協商，一旦協商未果，頻道面臨下架，系統業者也需重送頻道異動申請案給NCC，待NCC許可後，業者螢幕跑馬公告5天才能異動頻道。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）今年第1季統計，中嘉旗下戶數為100.5萬戶，市占率達22.48%。永鑫多媒體代理頻道包含HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN 2、momo綜合台、CNN、Cartoon Network及ANIMAX等8個衛星基本頻道，與HBO系列的4個數位加值頻道。

HBO NCC 中嘉

延伸閱讀

HBO傳斷訊 衝擊百萬用戶…12個頻道恐看不到了

HBO傳斷訊 消費者權益持續被無視

臨時會可能性低 NCC需停擺到下會期

翁柏宗代理NCC主委 國民黨團：嚴格監督

相關新聞

中嘉版權費談判僵局HBO等頻道恐斷訊 NCC：安排調處

HBO頻道代理商永鑫多媒體跟有線電視系統業者中嘉因版權費談判陷僵局，永鑫16日將停止傳送HBO、ANIMAX等12頻道訊...

美達科技攜手元大銀 開辦員工持股信託

美達科技（6735）經董事會通過辦理「員工持股信託」案，選定由元大金控旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方簽訂員工持股信託契約...

崇越科技上半年獲利創高 潘重良：今年重返正成長

半導體材料通路商崇越科技受惠於人工智慧（AI）及高效能運算等應用商機，今年第2季營收與淨利年增雙位數，上半年每股盈餘達新...

IC 封測需求審慎樂觀 今年全球 OSAT 營收年增可望達8%

據DIGITIMES研究中心觀察，2023年全球半導體景氣受電子業庫存調整期拖累影響，半導體專業封測代工（Outsour...

這3大廠員工有福了！8、9月上班搭巴士 加碼領好康

由臺北市政府、內湖科技園區發展協會及臺北市公車聯營管理委員會三方合力打造「內科、南軟」雙園巴士從7月起通車，列車平日固定...

半導體風雲／封裝黑科技FOPLP 台廠提早布局仍卡3難關

台積電在最新的法說會首度披露成立專案小組投入「面板級扇出型封裝」（FOPLP），並預估3年後視技術成熟度推出。其實，外界感到陌生的這項技術，國內封裝大廠力成科技在此領域已沉浸近十年，終於因AI人工智慧加速器及伺服器應用而吸引客戶上門採用，大有十年磨一劍，未來可大啖AI商機之勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。