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崇越科技上半年獲利創高 潘重良：今年重返正成長

中央社／ 台北5日電
崇越董事長潘重良。圖／崇越提供
崇越董事長潘重良。圖／崇越提供

半導體材料通路商崇越科技受惠於人工智慧（AI）及高效能運算等應用商機，今年第2季營收與淨利年增雙位數，上半年每股盈餘達新台幣9.52元，創歷年同期新高。

展望2024全年，崇越科技董事長潘重良今天透過新聞稿表示，庫存去化逐漸告終，且海外客戶新廠產能開出，今年將重返正成長，全年營收及獲利有望再創新猷。

崇越科技今年第2季合併營收達137.9億元，季增15.6%，年增14.4%，創歷史同期新高；歸屬於母公司業主淨利10.2億元，季增31.7%，年增52.4%，改寫單季新高，每股盈餘5.41元，也創單季新高。

上半年崇越科技累計營收257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；歸屬於母公司業主淨利17.96億元，年增27.4%，每股盈餘9.52元。

崇越科技指出，在新興應用驅動下，帶動矽晶圓、光阻、研磨液，石英等關鍵材料銷售暢旺；除了掌握晶圓製造至封裝測試全製程的關鍵材料、零組件和設備外，也積極開發封裝膠、散熱材、膜材、電鍍液等產品，以因應CoWoS先進封裝產能的市場需求。

國際布局方面，崇越科技去年8月在日本九州成立熊本營業所，今年7月於美國德州達拉斯設立新據點。

環保綠能方面，崇越科技除了兩岸多項大型廢水處理、機電空調專案持續進行中，另陸續接洽新加坡，越南、馬來西亞等半導體廠及電子廠等環保工程案，從晶圓廠設計到整廠建設，提供整合方案。

崇越科技 營收

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