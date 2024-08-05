這3大廠員工有福了！8、9月上班搭巴士 加碼領好康
由臺北市政府、內湖科技園區發展協會及臺北市公車聯營管理委員會三方合力打造「內科、南軟」雙園巴士從7月起通車，列車平日固定24車次、例假日停駛，每天7點開始營運。從首站「瑞湖街口站」發車，沿途行經代工廠仁寶（2324）、網通大廠明泰（3380） 及3C通路配銷商精技（2414）共3間上市櫃公司，設在內湖的企業總部大樓或台北辦公室（仁寶大樓、麗寶大樓、精技大樓），途經捷運南港展覽館站，方便員工洽公及接駁。
對此，公運處也為了鼓勵內湖科技園區企業員工多加利用、搭乘大眾運輸工具，則特地攜手內湖科技園區發展協會，並結合基北北桃「我的減碳存摺」全民運動，從8月1日至9月30日之間，加碼推出「雙園巴士限時加碼抽」的活動。民眾只要加入悠遊付APP會員，綁定使用的記名悠遊卡，登錄參加減碳存摺活動，並於活動期間內搭乘，即可參加抽獎。
不過公運處強調，乘客必須使用本人記名的悠遊卡來搭乘「內科南軟」雙園巴士1趟（上下車=1趟）才可以獲得1次抽獎機會，搭乘2趟，可再獲得1次抽獎機會，以此類推，搭乘越多就有機會獲得台北內湖科技園區發展協會提供的精美好禮。公運處也將雙園巴士的路線圖刊出，根據該路線圖顯示，巴士主要行經「仁寶大樓、麗寶大樓、精技大樓」，可前往的捷運站則有南港站及南港展覽館站，可說是相當的便捷。
內湖科學園區如今仍然是企業大廠搶破頭想擠進去的地區，除了以上點名的仁寶、明泰、精技之外，還有佳世達、輝達、鴻海等指標大廠坐落於此，而仁寶又算是其中較早進駐的業者，公司成立至今已跨越了40個年頭，相較最初的桃園廠區，內湖總部則是在1999年底完工、啟用，至今屋齡已有24年左右，不僅是集團重要的行政管理、業務及採購中心，同時也是仁寶主力研發重鎮，而目前在總部上班的員工人數大約6,500人，與其他業者相比，「雙園巴士」的推出、仁寶員工受惠最深。
回顧仁寶創立以來的歷程，最早仁寶其實是在1983年由金仁寶集團旗下金寶電子，在桃園龜山工業區所創辦，並於1984年開始率隊深耕電腦周邊製造領域，其當時主力產線以龜山廠、平鎮廠為主，當時生產的產品以電腦螢幕為主，不過有鑒於1987年平鎮廠意外遭祝融吞噬，且當時市場上多家高科技廠都選在內湖輕工業區購地設廠，仁寶最終才決定在內湖瑞光路581號打造如今高11層樓的總部大樓。
至於麗寶大樓站，其實是位於瑞光路上的「瑞光六十」建案前，不過目前該大樓尚未有企業進駐，因此主要受惠的業者，為隔壁大樓「南山瑞光大樓」內的網通廠明泰，而明泰大本營其實在新竹，而台北辦公室主要是用以研發創新技術，瑞光辦公室為旗下三個研發部門中唯一一個位在台北的辦公室，而該處員工也將是「雙園巴士」主要的搭乘客群之一。
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