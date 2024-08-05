業者獻祭消費者 NCC只求不空頻

走了一個迪士尼，民眾下一個看不到的頻道可能是中嘉集團營運區的HBO。有線電視系統台想爭利潤，什麼頻道都可以殺價，而國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）在迪士尼替代頻道案輕輕放過的態度，更給系統台業者信心，播什麼大概都可以，反正ＮＣＣ只求不要空頻就好，加上費率是由地方政府審查，在ＮＣＣ、系統台、地方政府互相利益牽絆下，沒有消費者權益。

系統台與頻道之間相愛相殺多年，系統台靠頻道才能收收視費，但雙方授權費談判經常是瞞天開價、坐地殺價。也因此迪士尼集團在經營OTT TV業務後，徹底跟有線電視切斷關係，五個頻道一口氣退出市場，放棄每年約七點四億元的收入，轉向網路串流影音業務，廣告自己賺、還可以實收收視費。

走了五個迪士尼基本頻道，系統台業者推出奇怪的頻道卡位，和原先的頻道不能比，原本ＮＣＣ還勉強要求業者提出收視率、滿意度調查，但系統台業者提出的數字都很難看、也不願意撤下頻道。最後ＮＣＣ委員不但妥協，還有委員提出協同意見書，表示已經預期到新頻道跟原來的頻道不能比，有東西播「總比空頻好」。

官員有這樣的想法，系統台業者也「get到了」，只要不空頻，大可殺價殺到優質頻道退出，新來的頻道不但願付上架費，還願意廣告分潤，賺更大。至於消費者權益，或退錢是不可能的，系統台既要賺收視費，還要省授權費，還想拆廣告費分潤。

優質頻道收不到費用，喊斷訊已經是最後一招，ＮＣＣ卻經常立場搖擺，無法明訂合理的市場收費計算機制，一調處先決定「不准斷訊」，保住自己不挨罵，還幫系統台「圍事」；常喊著頻道內容不夠多元，要多做本土節目，但調解半天都無法讓系統台好好付錢，收不到錢還要讓出廣告利潤的頻道，能做出多好的內容？看年年穩定下降的收視訂戶數，用戶以無聲的態度表達自己的想法「我去別處看」。