HBO等12頻道 中嘉用戶16日恐斷訊

有線電視系統、頻道大戰再起。台灣最大有線電視多系統營運商中嘉集團與國際頻道HBO等頻道，因明年頻道版權費談不攏，HBO等頻道代理商已通知中嘉，將在十六日終止傳送十二個頻道訊號，一旦「斷訊」將有百萬用戶受影響。繼迪士尼退出台灣有線電視市場後，台灣熱門國際頻道所剩無幾，斷訊危機備受市場關注。

中嘉集團旗下有十二家有線電視獨立系統，用戶逾百萬戶，市占率百分之廿二點四八，是台灣最大有線電視多系統營運商（ＭＳＯ）。

系統業者與頻道業者每年都會針對頻道版權費進行協商談判，據了解，今年中嘉希望降低HBO等頻道的版權費，但HBO等頻道及代理商永鑫多媒體不同意，多次協商未成，永鑫多媒體已正式寄發公文通知中嘉，將在十六日終止傳送相關頻道訊號。

永鑫多媒體代理頻道包含HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN 2、momo綜合台、CNN、CN卡通頻道及ANIMAX等八個衛星基本頻道及HBO系列的四個數位加值頻道，都將停止傳送頻道訊號。

中嘉表示，不放棄持續協商，已向主管機關國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提出調處申請，期待在ＮＣＣ協助下，能以保障收視戶權益為前提，盡快達成共識。

永鑫多媒體總經理趙鎮泰指出，今年以來多次書面給中嘉及ＮＣＣ說明版權費事宜，且全台七成以上用戶的系統業者均已簽約，只剩下中嘉尚未簽約，頻道品質及價格都沒有變更，無法同意降價，同時不接受調處，沒有收到版權費，十六日凌晨會準時斷訊。

根據過往經驗，趙鎮泰認為，調處只是主管機關為保障自己的拖延戰術，要求調處期間不得斷訊，對頻道及代理商而言只有更多的傷害。

ＮＣＣ官員表示，已掌握此事並盡快進行調處，本周會讓雙方各自陳述，希望不要鬧到斷訊，但若調處不成，也只好尊重頻道，會要求中嘉變更頻道營運計畫書，提出替代頻道，也要經審查後才能正式播放。

至於調處期間頻道是否不能斷訊，ＮＣＣ也表示「希望不要」，維護消費者的權益。

去年迪士尼集團退出台灣有線電視系統，空出五個頻位，引發爭搶頻位大戰，近期ＮＣＣ才通過遞補頻道，但時任ＮＣＣ委員的林麗雲及王維菁出具不同意見書，痛批ＮＣＣ犧牲消費者權益，獨厚業者利益，把「消費者當凱子」。

而迪士尼遞補頻道風波未平，HBO與中嘉又因為頻道版權費談不攏，恐引發新一波斷訊危機，也再度成為市場熱議焦點。