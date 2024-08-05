快訊

整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

AI PC 市場明年有望大爆發 義隆、聯詠商機來了

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI PC市場明年有望迎來大爆發，推升關鍵零組件用量同步大增，義隆（2458）、聯詠（3034）、鈺太（6679）、茂達（6138）等台灣IC設計廠同步迎來商機。

業界評估，消費者在疫情期間添購的PC產品，今年逐漸進入汰舊期，加上微軟準備在2025年停止對Windows 10的軟體更新與支援，預期品牌廠、軟體和作業系統供應商、零組件廠商，以及通路商都會向客戶推銷具備AI功能的PC與筆電產品。

AI PC功能強大，也為關鍵零件帶來新商機，尤其AI世界真真假假難辨，防偽與身分辨別功能更顯重要，帶動觸控與指紋辨識等相關應用爆發，義隆為全球最大筆電觸控晶片供應商，也在指紋辨識模組深耕多年，通吃相關商機。

義隆先前估計，AI PC最快在2024年第4季放量，看好自家公司以技術優勢，能打入九成AI PC市場，表現優於業界平均水準。另外，義隆也以模組方案提供客戶，難度較單純提供IC高很多，不過也享有較高的產品價值。

聯詠認為，AI將會刺激許多新功能出現，讓AI手機或AI PC需求帶動新一波市場換機需求，該公司在AI應用將會聚焦在邊緣端市場，例如安防或顯示器等，舉凡是降低功耗、畫值提升等效能，都會是聯詠著墨的重點技術。

鈺太為微機電（MEMS）麥克風大廠，受惠AI PC功能提升，以麥克風為例，去年平均每台筆電搭載1.5顆，但為達成主動降噪及辨識人聲或背景聲，今年將提升至二顆、AI PC每台平均更高達三顆，鈺太出貨看俏。

AI 筆電 義隆

延伸閱讀

中央氣象署麥克風汰換標案涉詐術圍標 檢調今約談1技佐、4廠商

大賺478萬...蝦皮賣破解版Switch 電玩工作站老闆遭訴

全民權證／聯詠 押價內外15%

《歌手2024》爆黑幕！他忘關麥克風 與加拿大選手耳語內容外洩：中國人必須在前面

相關新聞

HBO傳斷訊 衝擊百萬用戶…12個頻道恐看不到了

有線電視系統、頻道大戰再起。台灣最大有線電視多系統營運商中嘉集團與國際頻道HBO等頻道因2024年頻道版權費談不攏，HB...

輝達出狀況 鴻海老神在在

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供應鏈與法人周末緊急動員調查後...

業者獻祭消費者 NCC只求不空頻

走了一個迪士尼，民眾下一個看不到的頻道可能是中嘉集團營運區的HBO。有線電視系統台想爭利潤，什麼頻道都可以殺價，而國家通...

HBO等12頻道 中嘉用戶16日恐斷訊

有線電視系統、頻道大戰再起。台灣最大有線電視多系統營運商中嘉集團與國際頻道HBO等頻道，因明年頻道版權費談不攏，HBO等...

鴻海喜連來...i16拉貨大爆發

鴻海如期搶吃輝達（NVIDIA）GB200商機之際，伴隨最大客戶蘋果具備AI功能的iPhone 16系列新機邁入備貨高峰...

鴻家軍犀利 FII獲利創高

鴻海8月14日公布上季財報前夕，旗下重要子公司工業富聯（FII）昨（4）日發布上半年業績快報，不僅營收、獲利年增率都超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。