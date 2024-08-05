AI PC 市場明年有望大爆發 義隆、聯詠商機來了

AI PC市場明年有望迎來大爆發，推升關鍵零組件用量同步大增，義隆（2458）、聯詠（3034）、鈺太（6679）、茂達（6138）等台灣IC設計廠同步迎來商機。

業界評估，消費者在疫情期間添購的PC產品，今年逐漸進入汰舊期，加上微軟準備在2025年停止對Windows 10的軟體更新與支援，預期品牌廠、軟體和作業系統供應商、零組件廠商，以及通路商都會向客戶推銷具備AI功能的PC與筆電產品。

AI PC功能強大，也為關鍵零件帶來新商機，尤其AI世界真真假假難辨，防偽與身分辨別功能更顯重要，帶動觸控與指紋辨識等相關應用爆發，義隆為全球最大筆電觸控晶片供應商，也在指紋辨識模組深耕多年，通吃相關商機。

義隆先前估計，AI PC最快在2024年第4季放量，看好自家公司以技術優勢，能打入九成AI PC市場，表現優於業界平均水準。另外，義隆也以模組方案提供客戶，難度較單純提供IC高很多，不過也享有較高的產品價值。

聯詠認為，AI將會刺激許多新功能出現，讓AI手機或AI PC需求帶動新一波市場換機需求，該公司在AI應用將會聚焦在邊緣端市場，例如安防或顯示器等，舉凡是降低功耗、畫值提升等效能，都會是聯詠著墨的重點技術。

鈺太為微機電（MEMS）麥克風大廠，受惠AI PC功能提升，以麥克風為例，去年平均每台筆電搭載1.5顆，但為達成主動降噪及辨識人聲或背景聲，今年將提升至二顆、AI PC每台平均更高達三顆，鈺太出貨看俏。